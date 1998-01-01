Новости Трагедия Ниццы повторилась в Берлине Наши эксперты комментируют влияние на турпоток вчерашнего теракта в центре немецкой столицы, унесшего 12 жизней

По информации мировых СМИ, минувшим вечером тяжелый грузовик с металлическими болванками врезался в посетителей рождественской ярмарки Breitscheidplatz возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Полиция предполагает, что это было преднамеренной атакой. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 48 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Сегодня утром сообщалось, что шофер, находившийся за рулем грузовика с польскими номерами, был задержан. Им оказался выходцец из Пакистана Навед Б. 1993 года рождения. По информации газеты Independent, задержанный проживал в центре для беженцев на территории закрытого аэропорта Берлин-Темпельхоф. По данным полиции, Навед Б. прибыл в немецкий город Пассау в декабре 2015 года. Впрочем, сегодня днем появилась информация, что задержанный подозреваемый отпущен и поиски террориста продолжаются. «Сведений о пострадавших российских туристах в Ростуризм не поступало. Российским туристам, находящимся на территории Германии, рекомендуется быть бдительными, соблюдать меры предосторожности, избегать мест скопления людей», – отмечается в опубликованном в связи с трагедией сообщении Федерального агентства по туризму. Между тем, туроператоры пока что не фиксируют отказов от туров в Германию после трагедии на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс». "По словам туроператоров, от поездок никто не отказывается. По Германии рождественский спрос в целом уже прошел, звонков с отказами либо вопросами в турфирмы с утра не было", — рассказала Ирина Тюрина. Она предположила, что сомневаться относительно поездки могут самостоятельные туристы с многократными визами. "Но, с другой стороны, сейчас в Берлине самое безопасное время, поскольку все тщательно контролируется", — отметила эксперт. Отказов от забронированных туров в Европу после трагедии в Берлине пока не было, подтвердила руководитель отдела Европы туроператора BSI group Екатерина Каменева. "Отказов от забронированных ранее туров в Европу у нас пока не было. Если событие в Берлине и окажет какое-либо влияние на туристический спрос, то лишь в краткосрочной перспективе. Наши туристы прекрасно понимают, что от подобных событий, увы, в настоящее время никто не застрахован не только в Европе, но и в любой стране мира", — отметила она. PR-директор сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Aviasales Янис Дзенис заявил, что произошедшее в Берлине едва ли заметно скажется на бронированиях билетов в Европу: "Хотя Германия и в топе зарубежных направлений на зиму, летят все больше в Мюнхен, а не в Берлин. Так что не стоит ждать какой-то острой реакции вроде отмены бронирований". «Это очень печальный инцидент, и вдвойне неприятно, что произошел он в канун Рождества. Но, к сожалению, таковы реалии сегодняшнего мира, - заявил нам Александр Турченко, генеральный директор компании «Чайка-Тур». – При этом я не думаю, что это событие негативно скажется на турпотоке в Германию. Новогодние продажи завершены уже полторы недели назад, следующая активная фаза продаж наступит не раньше чем в конце января, а к тому времени туристы уже не так остро будут воспринимать произошедший теракт. Поэтому, думаю, просадка спроса будет кратковременной, как это произошло с Парижем, Ниццей и Брюсселем». Светлана Жучкова, менеджер по направлению Германия компании «Ванд», солидарна с коллегой и выражает соболезнования всему немецкому народу: «Это большая трагедия, но подобные инциденты происходят по всему миру практически ежедневно. Нельзя сказать, что мы начали к ним привыкать, но мы находимся в постоянной готовности. Надеемся, что наши туристы, которых, к счастью, не было в тот момент на площади, с пониманием отнесутся к произошедшему. Надеемся также, что в этом им поможет хорошее отношение местных жителей и быстрое наведение порядка, что свойственно Германии». Отметим, что сегодня днем в германском городе Висбаден, столице федеральной земли Гессен, также произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь в округе Бибрих. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

/TOURBUS.RU

Теги: Германия, Берлин, Теракт, Рождество, Новогодние туры, выездной туризм Назад к списку новостей

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