Новости Круизный рынок - итоги года и планы на будущее Наш портал публикует заключительный обзор мнений профессионалов туррынка, подводящих итоги уходящего года и строящих планы на год наступающий

Светлана Гончарова, заместитель гендиректора по туризму компании «Мостурфлот»: - Уходящий год стал для нас очень удачным. Мы отмечаем рост на российском рынке на уровне 20%, такой же объем прироста и в сегменте въездного туризма. В этом году мы запустили несколько новых проектов, которые отлично сработали. Во-первых, это проект речного лоукостера, в котором мы представили новый подход к обслуживанию на борту, пользовался популярностью и еще одни проект - «звездное небо круизов», который мы воплощали в жизнь совместно со звездным городком. На наши теплоходы были приглашены ученые, космонавты, сотрудники двух планетариев (московского и ярославского), которые рассказывали нашим пассажирам о космосе. Также впервые в этом году мы успешно провели бесплатный новогодний бал для наших взрослых клиентов, раньше это были бесплатные елки только для детей наших туристов. В 2017 году мы продолжим развивать эти проекты и притворим в жизнь новые, такие как например «Река времени» - этот проект охватит все теплоходы, работающие на российском рынке. В рамках этого проекта на каждом судне будет создана своя особая атмосфера. Так, на теплоходе «И.А. Крылов» будет создана атмосфера Серебряного века, на теплоходе «Н.М. Карамзин» можно будет окунуться в глубины истории. Также будет запущен проект «Мостурфлот клуб», - это клубы по интересам для женщин, мужчин и детей на наших теплоходах. Мы с позитивом смотрим на 2017 год и уже видим рост продаж на уровне 20-25%. Елена Мальченок, генеральный директор компании «Арктур Трэвел»: - В 2016 году среди морских круизных туристов, посетивших Северную столицу, традиционно преобладали представители Германии (25,9%), США (18,69%) и Великобритании (13,73%). Однако, по сравнению с 2015-м, отмечается снижение количества пассажиров из этих стран – в среднем, на 1% из каждой. Незначительно снизился и туристический поток из других европейских стран (Италии, Франции, Испании, Финляндии). В то же время примерно на 4,5% возросло число гостей, посещающих Петербург в качестве круизных туристов, из таких регионов, как Юго-Восточная Азия и Южная Америка. В первую очередь речь идет о туристах из Китая и Индии. В качестве новой тенденции можно отметить рост интереса гостей к однодневным экскурсиям в Москву на «Сапсане», а также возросший спрос на все «русское», включая посещение мастер-классов по национальной тематике. Что касается перспектив, то рост количества круизных туристов, посещающих нашу страну, в настоящее время представляется реальным лишь из регионов, которые не связаны с негативными политическими событиями в мире. Михаил Фельдман, руководитель департамента круизов компании Pac Group: В 2017 году у нашего круизного партнера – компании MSC Cruises появится много важных новинок, которые безусловно повлияют на предпочтения круизных туристов. Начнем с новинки в маршрутной сетке – это круглогодичные еженедельные безвизовые круизы по Карибам из Гаваны (эксклюзив MSC). Двухнедельные круизы «Куба и Карибы» (Куба, Ямайка, Мексика, Кайманские о-ва, Белиз, Гондурас), недельные «Остров свободы» и «Кубинские ритмы» зимой уже успели стать настоящим бестселлером на нашем и европейском круизных рынках. Динамика продаж минувшего лета вселяет в нас уверенность, что направление будет хитом продаж и в летнем сезоне 2017. Все заезды идут с гарантированными русскоязычными группами – наш представитель на борту, экскурсии на русском, программа дня и т.д. Уникальность круизов ещё и в том, что это тот редкий случай, когда российские туристы оказываются в более привилегированном положении, чем европейцы, – в отличие от них нашим гражданам не нужны будут визы. Безвизовый режим для российских круизных туристов действует не только на Кубе, но и в остальных пунктах маршрутов – Мексике, Ямайке, Белизе, Гондурасе и даже на Каймановых островах, которые относятся к юрисдикции Великобритании. Еще одна важная новинка – это выход MSC FANTASIA на круизы из Санкт-Петербурга по программе «Музыка фьордов и города Балтики». Теперь самый красивый и популярный маршрут по фьордам можно будет совершить на самом красивом лайнере (как его скромно, но небезосновательно характеризует MSC Cruises) и по достоинству оценить все разнообразие его инфраструктуры. Более того, ценители отдыха класса люкс смогут совершить круиз из Санкт-Петербурга в сьютах MSC Yacht Club с первоклассным обслуживанием. И наконец, новый лайнер - MSC MERAVIGLIA, который начнет выполнение круизов по Средиземному морю с июня 2017 года и рассчитан на 5700 пассажиров. Благодаря эксклюзивному десятилетнему контракту , на борту судов класса MERAVIGLIA гости смогут наслаждаться единственными в мире выступлениями «Цирка Du Soleil в море». Кстати, в 2017 году компания MSC спускает на воду еще один флагман - MSC SEASIDE, но это уже история зимнего сезона 2017/18. Татьяна Гаврилова, заместитель генерального директора по коммуникативной политике ГК «Астра Марин»: - Рынок внутренних водных перевозок в Петербурге в непростом 2016 году устоял, хотя, несмотря на разнящиеся отчетные данные, объективно нужно признать и некоторое падение объемов. Тем не менее, финансовые результаты сезона позволяют планировать работы в межнавигационный период по реконструкции и модернизации флота, а некоторым компаниям - и строительство нового. Экстенсивный метод развития внутригородских водных маршрутов приблизился к насыщению, и поэтому современный тренд направления – клиентоориентированность, работа по совершенствованию точек контакта, увеличение удовлетворенности клиента, создание для него атмосферы праздника. Как бы то ни было, но участники рынка с оптимизмом смотрят в будущее. Поводы есть. Это и почти 10% увеличение планируемых заходов круизных лайнеров в порт «Морской Фасад», и позиция профильных комитетов правительства Петербурга, активно привлекающих потенциальных клиентов в город, а также развивающих общедоступную инфраструктуру. /TOURBUS.RU Другие мнения профессионалов об итогах 2016 года и прогнозах на будущее: Российский турбизнес - что было и что будет Турбизнес - что было и что будет Подводим туристические итоги - что было, что будет Российский турбизнес – как прошел год и что нас ждет Отечественный туррынок - что было и что нас ждет



Напоминаем, что ежегодный "Фестиваль круизов - 2017" пройдет весной в двух российских столицах:

4 апреля - Москва

6 апреля – Санкт-Петербург

Организатор – ИД "Турбизнес"

Партнер "Фестиваля круизов - 2017" - компания "Инфлот круизы и путешествия" Среди участников: Москва: 1. Инфлот круизы и путешествия

2. Виа Марис

3. Мостурфлот

4. Круизный Дом "МК"

5. Клуб путешествия Special

6. Инфофлот

7. Бриз Лайн

8. Водоходъ

9. Истлэнд

10. Круизная компания "ГАМА"

11. ВолгаWolga

12. Нептун

13. Тартус Тур

Санкт-Петербург

1. Инфлот круизы и путешествия

2. Виа Марис

3. Круизный Дом "МК"

4. Клуб путешествия Special

5. Инфофлот

6. Бриз Лайн

7. Водоходъ

8. Круизная компания "ГАМА"

9. Нептун

Теги: Круизы, Круизный рынок, Внутренний туризм, Выездной туризм, Речные круизы Назад к списку новостей

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