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29 декабря
Круизный рынок - итоги года и планы на будущее
Наш портал публикует заключительный обзор мнений профессионалов туррынка, подводящих итоги уходящего года и строящих планы на год наступающий
Светлана Гончарова, заместитель гендиректора по туризму компании «Мостурфлот»:
- Уходящий год стал для нас очень удачным. Мы отмечаем рост на российском рынке на уровне 20%, такой же объем прироста и в сегменте въездного туризма.
В этом году мы запустили несколько новых проектов, которые отлично сработали. Во-первых, это проект речного лоукостера, в котором мы представили новый подход к обслуживанию на борту, пользовался популярностью и еще одни проект - «звездное небо круизов», который мы воплощали в жизнь совместно со звездным городком.
На наши теплоходы были приглашены ученые, космонавты, сотрудники двух планетариев (московского и ярославского), которые рассказывали нашим пассажирам о космосе.
Также впервые в этом году мы успешно провели бесплатный новогодний бал для наших взрослых клиентов, раньше это были бесплатные елки только для детей наших туристов.
В 2017 году мы продолжим развивать эти проекты и притворим в жизнь новые, такие как например «Река времени» - этот проект охватит все теплоходы, работающие на российском рынке. В рамках этого проекта на каждом судне будет создана своя особая атмосфера. Так, на теплоходе «И.А. Крылов» будет создана атмосфера Серебряного века, на теплоходе «Н.М. Карамзин» можно будет окунуться в глубины истории. Также будет запущен проект «Мостурфлот клуб», - это клубы по интересам для женщин, мужчин и детей на наших теплоходах.
Мы с позитивом смотрим на 2017 год и уже видим рост продаж на уровне 20-25%.
Елена Мальченок, генеральный директор компании «Арктур Трэвел»:
- В 2016 году среди морских круизных туристов, посетивших Северную столицу, традиционно преобладали представители Германии (25,9%), США (18,69%) и Великобритании (13,73%). Однако, по сравнению с 2015-м, отмечается снижение количества пассажиров из этих стран – в среднем, на 1% из каждой. Незначительно снизился и туристический поток из других европейских стран (Италии, Франции, Испании, Финляндии).
В то же время примерно на 4,5% возросло число гостей, посещающих Петербург в качестве круизных туристов, из таких регионов, как Юго-Восточная Азия и Южная Америка. В первую очередь речь идет о туристах из Китая и Индии.
В качестве новой тенденции можно отметить рост интереса гостей к однодневным экскурсиям в Москву на «Сапсане», а также возросший спрос на все «русское», включая посещение мастер-классов по национальной тематике.
Что касается перспектив, то рост количества круизных туристов, посещающих нашу страну, в настоящее время представляется реальным лишь из регионов, которые не связаны с негативными политическими событиями в мире.
Михаил Фельдман, руководитель департамента круизов компании Pac Group:
В 2017 году у нашего круизного партнера – компании MSC Cruises появится много важных новинок, которые безусловно повлияют на предпочтения круизных туристов.
Начнем с новинки в маршрутной сетке – это круглогодичные еженедельные безвизовые круизы по Карибам из Гаваны (эксклюзив MSC). Двухнедельные круизы «Куба и Карибы» (Куба, Ямайка, Мексика, Кайманские о-ва, Белиз, Гондурас), недельные «Остров свободы» и «Кубинские ритмы» зимой уже успели стать настоящим бестселлером на нашем и европейском круизных рынках.
Динамика продаж минувшего лета вселяет в нас уверенность, что направление будет хитом продаж и в летнем сезоне 2017.
Все заезды идут с гарантированными русскоязычными группами – наш представитель на борту, экскурсии на русском, программа дня и т.д. Уникальность круизов ещё и в том, что это тот редкий случай, когда российские туристы оказываются в более привилегированном положении, чем европейцы, – в отличие от них нашим гражданам не нужны будут визы. Безвизовый режим для российских круизных туристов действует не только на Кубе, но и в остальных пунктах маршрутов – Мексике, Ямайке, Белизе, Гондурасе и даже на Каймановых островах, которые относятся к юрисдикции Великобритании.
Еще одна важная новинка – это выход MSC FANTASIA на круизы из Санкт-Петербурга по программе «Музыка фьордов и города Балтики». Теперь самый красивый и популярный маршрут по фьордам можно будет совершить на самом красивом лайнере (как его скромно, но небезосновательно характеризует MSC Cruises) и по достоинству оценить все разнообразие его инфраструктуры. Более того, ценители отдыха класса люкс смогут совершить круиз из Санкт-Петербурга в сьютах MSC Yacht Club с первоклассным обслуживанием.
И наконец, новый лайнер - MSC MERAVIGLIA, который начнет выполнение круизов по Средиземному морю с июня 2017 года и рассчитан на 5700 пассажиров. Благодаря эксклюзивному десятилетнему контракту , на борту судов класса MERAVIGLIA гости смогут наслаждаться единственными в мире выступлениями «Цирка Du Soleil в море».
Кстати, в 2017 году компания MSC спускает на воду еще один флагман - MSC SEASIDE, но это уже история зимнего сезона 2017/18.
Татьяна Гаврилова, заместитель генерального директора по коммуникативной политике
ГК «Астра Марин»:
- Рынок внутренних водных перевозок в Петербурге в непростом 2016 году устоял, хотя, несмотря на разнящиеся отчетные данные, объективно нужно признать и некоторое падение объемов. Тем не менее, финансовые результаты сезона позволяют планировать работы в межнавигационный период по реконструкции и модернизации флота, а некоторым компаниям - и строительство нового.
Экстенсивный метод развития внутригородских водных маршрутов приблизился к насыщению, и поэтому современный тренд направления – клиентоориентированность, работа по совершенствованию точек контакта, увеличение удовлетворенности клиента, создание для него атмосферы праздника.
Как бы то ни было, но участники рынка с оптимизмом смотрят в будущее. Поводы есть. Это и почти 10% увеличение планируемых заходов круизных лайнеров в порт «Морской Фасад», и позиция профильных комитетов правительства Петербурга, активно привлекающих потенциальных клиентов в город, а также развивающих общедоступную инфраструктуру.
/TOURBUS.RU
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Среди участников:
Москва:
1. Инфлот круизы и путешествия
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