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27 декабря
Российский турбизнес – как прошел год и что нас ждет?
Профессионалы туризма продолжают по просьбе нашего портала подводить туристические итоги уходящего года и строят планы на будущее
Улугбек Рашидов, директор петербургского представительства Travel Business Service:
- К счастью, этот год прошел без потрясений! Можно с уверенностью сказать, что он, с учетом существующих условий, оказался достаточно неплохим как по объемным, так и финансовым показателям.
Во многом, конечно, помогло и то, что хотя бы под занавес сезона «открыли» Турцию. В этой связи ждем появления на рынке Египта: это очень его бы поддержало. А клиентам была бы предоставлена возможность отдохнуть на море зимой за приемлемые для них деньги.
Главным ожидаемым событием следующего года, скорее всего, станет вступление в силу новых норм закона о туризме. Однако абсолютно убежден в том, что никакого «столпотворения» не будет и агенты по-прежнему смогут стабильно сотрудничать с туроператорами в привычном и той, и другой стороне режиме. А если какие-то новинки и появятся, все это станет происходить в рабочем порядке.
Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-тревел TRAVELHUBR:
В уходящем году онлайн-рынок вырос, по данным Data Insight, на 30%, до 700 млрд руб. Также в 4 раза вырос интерес к бронированию на сайтах авиакомпаний. Россияне начали в 2,5 раза активнее пользоваться новыми онлайн-сервисами Blablacar, Airbnb, покупать билеты на автобусы, экскурсии.
Мы надеемся в наступающем году на большой отложенный спрос, ведь треть пользователей Рунета никуда не ездили в 2016 году. Восстановление платежеспособности населения вызовет, надеюсь, резкий рост онлайн-рынка.
Доля онлайн-покупок продолжит расти и увеличится до 35% в 2017 году, по данным PhoCusWright (в 2015 показатель был на уровне 29%). Исходя из этих данных, онлайн-рынок вырастет как минимум на 20%.
Илья Отькало, генеральный директор Tourex.me:
- Год был непростой, но интересный. Главное – туристический рынок начал восстанавливаться. Многие говорят о серьезном изменении спроса в пользу отдыха в России. И это понятно: люди стали экономить.
Но с другой стороны – рубль начал постепенно укрепляться и туристы постепенно стали позволять себе более дорогие путешествия.
По нашему молодому проекту Тourex сложно делать какие-то выводы, ведь стартовал он только в этом году. Но у нас большие ожидания на 2017 год: мы активно начинаем выходить на туристов через агрегаторы и распространение виджетов.
А вот по нашему давнему проекту «Веселый ветер», который занимается экскурсионной экзотикой, можно сказать, что докризисный спрос восстановился и продолжает расти. Так что смотрим в 2017 год с большим оптимизмом, особо учитывая тренд на укрепление рубля.
Юнис Теймурханлы, владелец Swisscenter Group:
- Прошедший год показал, что туристическая инфраструктура Санкт-Петербурга работает на пределе своих «приемных» возможностей. Уверен - без потери качества обслуживания принять большее число гостей, чем в этом сезоне, город на Неве уже не сможет. Вариантов решения проблемы немного: надо строить новые отели разных ценовых категорий, одновременно перераспределяя турпоток за пределы «высокого» сезона.
Однако очевидно, что возвести качественные современные гостиницы быстро не получится – это требует времени. Которого, к сожалению, нет.
В результате не исключено, что уже летом 2017 года, когда Петербург примет матчи Кубка конфедераций, город может столкнуться с еще более жестким дефицитом мест в отелях, чем в сезон 2016-го.
/TOURBUS.RU
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