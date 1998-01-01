Новости Российский турбизнес – как прошел год и что нас ждет? Профессионалы туризма продолжают по просьбе нашего портала подводить туристические итоги уходящего года и строят планы на будущее

Улугбек Рашидов, директор петербургского представительства Travel Business Service: - К счастью, этот год прошел без потрясений! Можно с уверенностью сказать, что он, с учетом существующих условий, оказался достаточно неплохим как по объемным, так и финансовым показателям. Во многом, конечно, помогло и то, что хотя бы под занавес сезона «открыли» Турцию. В этой связи ждем появления на рынке Египта: это очень его бы поддержало. А клиентам была бы предоставлена возможность отдохнуть на море зимой за приемлемые для них деньги. Главным ожидаемым событием следующего года, скорее всего, станет вступление в силу новых норм закона о туризме. Однако абсолютно убежден в том, что никакого «столпотворения» не будет и агенты по-прежнему смогут стабильно сотрудничать с туроператорами в привычном и той, и другой стороне режиме. А если какие-то новинки и появятся, все это станет происходить в рабочем порядке. Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-тревел TRAVELHUBR: В уходящем году онлайн-рынок вырос, по данным Data Insight, на 30%, до 700 млрд руб. Также в 4 раза вырос интерес к бронированию на сайтах авиакомпаний. Россияне начали в 2,5 раза активнее пользоваться новыми онлайн-сервисами Blablacar, Airbnb, покупать билеты на автобусы, экскурсии. Мы надеемся в наступающем году на большой отложенный спрос, ведь треть пользователей Рунета никуда не ездили в 2016 году. Восстановление платежеспособности населения вызовет, надеюсь, резкий рост онлайн-рынка. Доля онлайн-покупок продолжит расти и увеличится до 35% в 2017 году, по данным PhoCusWright (в 2015 показатель был на уровне 29%). Исходя из этих данных, онлайн-рынок вырастет как минимум на 20%. Илья Отькало, генеральный директор Tourex.me: - Год был непростой, но интересный. Главное – туристический рынок начал восстанавливаться. Многие говорят о серьезном изменении спроса в пользу отдыха в России. И это понятно: люди стали экономить. Но с другой стороны – рубль начал постепенно укрепляться и туристы постепенно стали позволять себе более дорогие путешествия. По нашему молодому проекту Тourex сложно делать какие-то выводы, ведь стартовал он только в этом году. Но у нас большие ожидания на 2017 год: мы активно начинаем выходить на туристов через агрегаторы и распространение виджетов. А вот по нашему давнему проекту «Веселый ветер», который занимается экскурсионной экзотикой, можно сказать, что докризисный спрос восстановился и продолжает расти. Так что смотрим в 2017 год с большим оптимизмом, особо учитывая тренд на укрепление рубля. Юнис Теймурханлы, владелец Swisscenter Group: - Прошедший год показал, что туристическая инфраструктура Санкт-Петербурга работает на пределе своих «приемных» возможностей. Уверен - без потери качества обслуживания принять большее число гостей, чем в этом сезоне, город на Неве уже не сможет. Вариантов решения проблемы немного: надо строить новые отели разных ценовых категорий, одновременно перераспределяя турпоток за пределы «высокого» сезона. Однако очевидно, что возвести качественные современные гостиницы быстро не получится – это требует времени. Которого, к сожалению, нет. В результате не исключено, что уже летом 2017 года, когда Петербург примет матчи Кубка конфедераций, город может столкнуться с еще более жестким дефицитом мест в отелях, чем в сезон 2016-го. /TOURBUS.RU Другие мнения профессионалов: Российский турбизнес - что было и что будет Турбизнес - что было и что будет Подводим туристические итоги - что было, что будет?



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