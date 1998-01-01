Отечественный туррынок - что было и что нас ждет?

Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров»:

- Год был уникальным с точки зрения возможностей, которые открылись для России в сфере внутреннего туризма. Для нас, как и других игроков, работающих в этом сегменте, уходящий год был отличным.

Но если рассматривать год не в формате одной компании, а в целом в сегменте внутреннего рынка, то, на мой взгляд, государством были использованы не все открывшиеся возможности.

В СМИ по-прежнему обсуждали обанкротившихся туроператоров и слабые позиции турбизнеса, тогда как многочисленные банкротства в банковской сфере, страховой расцениваются лишь как реалии рыночной жизни. На мой взгляд, необходимо давать преференции и отелям, и инвесторам, необходимо, чтобы банки шли навстречу турбизнесу, чего пока не происходит.

Та же Турция уже знает, какие меры будут приняты для привлечения туристов в следующем году, наше правительство пока не озвучило эти планы, а пора бы уже отвечать на вызовы рынка. Согласен, это непросто, ведь в нашем бизнесе нет четкой вертикали власти, туристические тендеры выигрывает непонятно кто, весь бизнес находится в полузатравленном состоянии.

Необходимо принимать меры, иначе мы в следующем году не получим результатов даже приближенных к показателям уходящего года. Посмотрите, какие цены уже выставляют российские отельеры! Естественно, что многие туристы считают предложения по акциям раннего бронирования на зарубежные курорты более привлекательными.

При таком подходе мы можем не досчитаться в следующем году значительного количества туристов.

Дмитрий Горин, генеральный директор холдинга «Випсервис»:

- Если оценивать результаты 2016 года, то они, по нашим данным, следующие: объемы выездного туризма сократились на 20%, внутреннего – выросли на 18%, а въезд показал плюс в 6%. Рынок характеризуется дальнейшей консолидацией бизнеса, его оздоровлением за счет сокращения демпинга, положительными изменениями в законодательстве и ростом объемов e-commerce.

Что касается прогнозов, то наверняка и дальше будут расти внутреннее и въездное направления туризма, станет усиливаться конкуренция между участниками рынка, а в сезоне 2017 года снова вырастет роль Турции и, возможно, Египта, «открытия» которого с большой вероятностью стоит ожидать еще в первом квартале.

Вместе с тем, скорее всего, это будет происходить поэтапно, примерно как в случае с Турцией: сначала появятся регулярные рейсы, и только потом – чартерные. С учетом состояния экономики, и дальше будет наблюдаться «крен» в сторону бюджетных туров.

Дмитрий Мазаников, руководитель представительства «РоссТур» на Северо-Западе России:

- Если оценивать прошедший год, то можно сказать однозначно: он был лучше предыдущего. Хотя бы за счет того, что уже не было таких больших скачков в валютном курсе и удалось отработать «высокий» сезон с доходом. Порадовали целый ряд «выездных» направлений (Греция, Кипр и т. д.), а также высокий спрос на внутренний туризм. Произошло это благодаря сбалансированным объемам перевозки и трезвой политике игроков рынка, которые в основном правильно оценили уровень спроса.

Что касается перспектив, то нам в зимнем сезоне, конечно, очень не хватает Египта - дальнемагистральные направления, увы, для большинства наших клиентов слишком дороги. Если же говорить о законодательстве, уверен - никакого коллапса не случится и надо с уверенностью смотреть в будущее.

Поэтому и операторы, и агенты смогут и после 1 января спокойно работать.

Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа":

- Уходящий год оказался весьма неплохим, по сравнению с прошлым годом наметился подъём выездного рынка - правда, не очень сильно. И хотя клиентов стало немного больше по сравнению с прошлым годом – на 20%, но, к сожалению, сменилась его ниша - теперь большим спросом пользуются туры эконом-класса.

Но будем оптимистами и постараемся надеяться, что отложенный спрос из-за шока начала прошлого года в Новом году если не восстановится, то всё равно немного подрастёт.

Мария Конабеева, директор по маркетингу компании TBS:

- Мы оцениваем прошедший 2016 год положительно: у нас произошло значительное расширение розничного подразделения ("1001 Тур"), серьезно преобразился наш ведущий b2b-поисковик RUSPO, да и в других подразделениях компании видна положительная динамика и рост.

Что касается общих итогов по продажам, то Центр Бронирования Travel Business Service зафиксировал 20%-ое среднегодовое увеличение количества бронирований со стороны агентств по сравнению с 2015 годом. Заметно вырос объем туров по внутренним направлениям, причем как пляжным, так и горнолыжным. Средний чек остался на уровне прошлого года, а вот длительность тура сократилась. Сейчас, на фоне укрепления рубля, заметно активизировалось раннее бронирование на лето.

В 2017 году мы прогнозируем значительный рост продаж на фоне открытой Турции. Возможное открытие Египта станет приятным бонусом для всей туротрасли, но загадывать пока рано. При этом мы уверены, что продажи объектов внутреннего туризма останутся на уровне прошедшего лета или продемонстрируют дальнейший рост.

/TOURBUS.RU

Другие мнения профессионалов об итогах 2016 года и прогнозах на будущее:

Российский турбизнес - что было и что будет

Турбизнес - что было и что будет

Подводим туристические итоги - что было, что будет?

Российский турбизнес – как прошел год и что нас ждет?



