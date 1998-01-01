Мастер-класс Сергей Агафонов Генеральный директор сети МГП "Я рекомендую агентам больше обращать внимание на Россию" Сергей в прошлом году вы отмечали восстановление спроса до 80% от доковидного уровня и рост глубины бронирований. Сохраняется ли этот тренд в 2026 году, или мы возвращаемся к «горящим» турам? Скорее всего мы возвращаемся к «горящим» турам. На самом деле, в этом году январь действительно начался хорошо по продажам и глубине бронирований, но в феврале по каким-то непонятным для меня показателям спрос стал умеренным и настороженным. Ситуация на Ближнем Востоке, которая началась 28 февраля, в итоге достаточно сильно «схлопнула» глубину продаж. Сейчас мы действительно возвращаемся к «горящим» турам, глубины нет, раннее бронирование уже закончилось. Я отмечаю в этом сезоне настороженность спроса по покупкам, это отражается прежде всего в глубине продаж и в том, что продажи сами по себе после событий на Ближнем Востоке провалились примерно на 30-40%. Поэтому от 2026 года сложно чего-либо ожидать, надо чтобы конфликт закончился, тогда будет понятно, в какую сторону нам двигаться. В 2024–2025 годах лидерами продаж вашей сети были Турция, Египет и Россия. Как сейчас на фоне ближневосточного кризиса и приостановки полетов в ОАЭ оперативно перестраивается спрос и отражается ли это на ценах? На данный момент у нас та же тройка лидеров - Турция, Египет и Россия. Да, места остались те же, но продажи сократились на 30-40% к аналогичному периоду прошлого года. Это чувствует весь рынок, об этом говорят агенты, сети, туроператоры. Поэтому я пока не вижу, чтобы спрос куда-то сильно перемещался. Безусловно, авиакомпании, Аэрофлот прежде всего, сняли с ближневосточного направления много рейсов и перенаправили их на Юго-Восточную Азию. Это, конечно, дополнительно стимулирует туристов, но все-таки здесь есть один нюанс, что не каждый турист, особенно с детьми, готов так долго и далеко лететь. Поэтому здесь такая альтернатива, но она достаточно условная на данный момент. Я пока не вижу, чтобы это как-то сильно отражалось на ценах. Они в принципе растут, как и в том году, и в этом году. В январе при ранних продажах тоже начинали расти примерно на 15%. Явного роста цен сейчас из-за ближневосточного кризиса я пока не вижу. Как изменилось поведение туристов в условиях ближневосточной нестабильности — стали ли они чаще покупать страховку от невыезда и выбирать туры с гибкими условиями? В общем и целом, поведение туристов никак не изменилось, они не покупают страховку от невыезда, просто никуда не едут. Есть желание перетерпеть, подождать, пока этот конфликт закончится, и тогда уже принимать решение. На самом деле, я здесь вижу больше отложенный спрос. Когда успокоится ситуация на Ближнем Востоке, что рано или поздно произойдет, сразу же наступит отложенный спрос по многим странам и по многим направлениям, в том числе и по Египту, и по Турции, и по Юго-Восточной Азии. Если откроют Арабские Эмираты, то туда мы тоже увидим хороший спрос, в чем я уверен. Какие нововведения 2026 года (турналог, электронные путевки) сильнее всего влияют на работу турагентов и к чему готовиться в ближайшее время? В силу того, что сезон скорее всего будет непростым, я думаю, что турагенту нужно готовиться к тому, чтобы очень тщательно планировать свои расходы, в том числе и на рекламу, технологии, какие-либо остальные траты. Даже если в ближайшей перспективе конфликт на Ближнем Востоке закончится, то все равно спрос будет восстанавливаться не так молниеносно, как он схлопнулся. Поэтому для агентов будет очень важно следить за своими расходами, чтобы ближе к концу высокого сезона не столкнуться с образованием финансовой дыры. Каков Ваш прогноз на летний сезон 2026: какие направления могут удивить ростом спроса, а какие — столкнуться с падением, и на что рекомендуете делать ставку агентам? Я рекомендую агентам больше обратить внимание на Россию. Понятно, что очень специфично продавать отдельно отели и пакеты, но все же эти услуги продаются. Если агент не участвует в них, то, соответственно, часть потока клиентов, которые едут по России, проходит мимо. Я уверен, что в этом году будет восстанавливаться внутреннее направление, особенно черноморское побережье. В прошлом году по сети МГП мы видели снижение на 20-22% по пакетным турам. Все происходило на фоне экологической катастрофы в Анапе. Сейчас обещают открыть пляжи с 1 июня. И мы видим, что спрос восстанавливается, у туристов уже нет настороженности приобретать туры или бронировать отели в Анапе. Если резюмировать и говорить про точки роста, то они точно будут во внутреннем туризме, в пакетных турах. Благо, уже на сегодняшний момент много туроператоров, которые предлагают пакетные туры, которые можно смело продавать.

