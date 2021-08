Мастер-класс Любовь Мордвинцева Директор Форума-выставки "Отдых Leisure 2021" "В сравнении с прошлым выставочным сезоном у нас произошли важные изменения" - Любовь, до старта главной осенней туристической выставки остаётся совсем немного времени. Какой будет выставка в этом постпандемийном году? В чем главные отличия от прошлогоднего «Отдыха» в Сколково? Выставка сохранит свой гибридный формат? - В сравнении с прошлым выставочным сезоном у нас произошли важные изменения. Во-первых, в этом году выставка ОТДЫХ Leisure 2021 снова возвращается на свою традиционную площадку в «Экспоцентр», которая расположена в центре Москвы. Экспозиция и деловая программа пройдут в павильоне «Форум», в удобных и комфортных конференц-залах. В 2021 году ОТДЫХ Leisure состоится под девизом «We Will Rock Tourism». Тем самым, мы подчеркиваем те важные изменения, которые происходят сейчас на туристическом рынке. Вместе с участниками отрасли - туроператорами и турагентами, руководителями и командами региональных офисов по туризму – мы встретим новый сезон и обсудим ключевые события, произошедшие за последние полгода. Благодаря постепенному возобновлению авиасообщения и открытию границ, возвращается и международный статус ОТДЫХ Leisure. Свое участие уже подтвердили 18 стран, и в сравнении с прошлым годом у нас снова будет глобальная международная география. Азиатский регион представят Китай, Индия, Шри-Ланка и Таиланд, страны Латинской Америки - Бразилия и Куба, Европу – Испания, Кипр, Болгария, Африку – Тунис, Эфиопия и Танзания. Широким будет и участие стран ближнего зарубежья: Азербайджан, Беларусь, Молдова. Интерес иностранных партнеров к российскому рынку по-прежнему большой. Многие используют площадку ОТДЫХ Leisure как возможность проанонсировать открытие своих направлений вне зависимости от сезона, уже с прицелом на будущие периоды. Долгожданное возвращение российского туризма стало поводом для громкого участия в ОТДЫХ Leisure Египта. Стенд этой страны – 150 кв.м. - будет самым большим на площадке. В Москву приедет много египетских отельеров и представителей принимающих компаний. По существу, на ОТДЫХ Leisure произойдет перезапуск Египта как туристического направления на российском рынке. Поэтому выставка - это отличная возможность узнать о том, как изменился туризм в Египте за последние 6 лет. Еще одно важное отличие от выставочной программы прошлого года заключается в расширении пула партнеров. Москва в лице Комитета по туризму Москвы выступает Партнером деловой программы ОТДЫХ Leisure. Город-Партнер - Санкт-Петербург, который представляет Комитет по развитию туризма, Регион-Партнер - Нижний Новгород. Для нас также важно, что сотрудничество с ОТДЫХ Leisure продолжает Алтайский край, который представит свои туристические возможности в качестве Официального партнера форума-выставки. - В последние два года стали популярны различные онлайн-инструменты коммуникаций и продвижения. В этой связи, по вашему мнению, выставки не потеряли своей актуальности и эффективности? - В условиях новой постковидной реальности очных мероприятий запланировано меньше, что, впрочем, только повышает их ценность. Оффлайн события собирают даже большую аудиторию, чем в прошлые годы. В этом мы убедились на собственном примере. Год назад, вопреки пессимистичным прогнозам, количество гостей ОТДЫХ Leisure оказалось значительно больше того, что ожидалось. Осенью 2021 года мы рассчитываем развить этот успех. Онлайн-регистрация посетителей идет достаточно активно, что дает основания прогнозировать увеличение количества наших гостей, планирующих активную работу с нашими экспонентами. Опубликован онлайн-каталог участников ОТДЫХ Leisure-2021: в нем уже размещено более 100 компаний, и этот пул постоянно расширяется. Так что есть повод «заглядывать» в наш выставочный онлайн-каталог почаще, чтобы заранее спланировать свои встречи и эффективную работу на выставке. - Туроператорам, гостиницам, IT-компаниям ещё не поздно стать экспонентами «Отдыха». Насколько затратно сейчас для них участие? И получат ли они хорошие бизнес-контакты с агентствами и другими партнерами? - Прием заявок на участие со стендами в ОТДЫХ Leisure 2021 открыт до середины августа, и мы по-прежнему приглашаем присоединиться к главному туристическому событию осени всех представителей туриндустрии – национальные и региональные офисы по туризму, туроператоров и отельеров. До конца июля у нас действовало спецпредложение, а сейчас акция продолжается для участников внутреннего туризма. Они могут получить 20% скидки на аренду площади. Для наших участников мы рады предложить не только стенды, но и digital-маркетинговые пакеты, позволяющие эффективно использовать онлайн-сервисы ОТДЫХ Leisure 2021, возможности которых в этом году расширены. Например, в онлайн-каталог можно добавить не только контактную информацию, но и большое количество фотографий и видео, презентации, спецпредложения. Кроме того, доступны и другие инструменты - рассылки, социальные сети, размещение информации на официальном сайте выставки, а также упоминание в материалах, размещаемых на сайтах информационных партнеров ОТДЫХ Leisure. - Для удобства посетителей будет ли выставка разбита на разделы: регионы России, зарубежные направления, MICE и др.? - Да, мы продумали этот момент. Экспозиция будет визуально разделена на две части: регионы России и Международный туризм, так что посетителям будет легко ориентироваться в павильоне «Форум». Не менее важно, что выставка пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. На территории выставочной экспозиции, в конференц-залах, на стендах и в местах регистрации посетителей будут реализованы все необходимые санитарные протоколы. При входе на выставку посетителей ждет термометрия. Ношение масок будет обязательным. Безопасность наших участников – наш приоритет, о чем мы информируем наших экспонентов и посетителей. Чтобы избежать очередей на входе, особенно в первый день работы выставки, мы рекомендуем посетителям заранее пройти онлайн-регистрацию и прийти на выставку с уже распечатанным бейджем. Все, что в этом случае останется сделать на стойке регистрации, это взять путеводитель по экспозиции, ленту и «кармашек» для бейджа. - Стенды каких российских и зарубежных компаний вы посоветуете посетить гостям выставки? -Для нас и туристического рынка важен и интересен каждый участник, независимо от размера стенда или географии направления. Мы рады, что российских регионов, участвующих в выставке, становится больше. Впервые участие в ОТДЫХ Leisure представят свой туристический потенциал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Красноярский край, Томская и Омская области. Среди дебютантов также Челябинская область и Республика Удмуртия. После долгого перерыва снова участвует Ярославская область. В разы увеличила площадь стенда Астраханская область, которая становится одним из популярных туристических направлений в Южном Федеральном округе. Впервые в выставке будут участвовать все регионы Северо-Запада России, что является для нас знаковым событием, поскольку эти территории объединяет межрегиональный туристический проект «Серебряное ожерелье России». Такое широкое представительство позволит регионам не только показать свой туристический потенциал, но и подчеркнуть межрегиональную коллаборацию. Мы рады, что к нам возвращаются прежние партнеры. Среди них Республика Татарстан (РТ), которая уже входит в топ-лист популярных внутренних направлений. Тем не менее, Комитет по туризму РТ и турбизнес региона снова приняли решение об участии в ОТДЫХ Leisure 2021, чтобы поддержать b2b-контакты и рассказать о новых продуктах. В сравнении с прошлым годом увеличилась площадь стенда Краснодарского края, который будет продвигать отдых в межсезонье. Кроме того, на площадке ОТДЫХ Leisure 2021 пройдет презентация нового бренда региона. География выставки как обширна, так и разнообразна: 50 регионов и 18 зарубежных стран. Уверена, у специалистов туротрасли будет большое поле для работы, включая мероприятия деловой программы, встречи с партнерами, актуализацию прошлых контактов и получение новых. Для удобства иногородних участников и посетителей мы размещаем информацию о спецпредложении наших отелей-партнеров: это гостиницы 4 и 5*, расположенные как в центре Москвы, так и в транспортной доступности к «Экспоцентру». Есть объекты разных ценовых категорий, так что каждый может выбрать размещение, исходя из своих предпочтений и бюджета. - Традиционно выставка «Отдых» отличалась насыщенной параллельной программой. На какие мероприятия выставки стоит обратить внимание специалистам в этот раз? - Деловая программа ОТДЫХ Leisure 2021 традиционно будет насыщенной и разнонаправленной. Запланировано более 30 деловых сессий, поэтому у специалистов туриндустрии будет возможность посетить мероприятия, наиболее отвечающие их профессиональным интересам. Первый день Форума будет посвящен темам внутреннего и въездного туризма. Так, на сессии «Серебряное ожерелье России» и панельной дискуссии «Межрегиональная коллаборация» обсудят сотрудничество регионов. В формате открытого диалога 7 сентября пройдет сессия «Энергия Лидера. Когда туризм, больше, чем работа». Глобальным тенденциям travel-рынка будет посвящена стратегическая сессия «Show must go on: Будущее туризма: тенденции в сфере путешествий». На специальной сессии «Борьба за иностранных туристов. Учимся выигрывать» представители турбизнеса России и зарубежных стран проанализируют перспективы отложенного спроса на въездном рынке Также запланировано несколько дискуссий, посвященных нишевым сегментам: это круизы, эко- и энотуризм. Мы уверены, что специалистам будет интересна сессия «Туризм и право: что нужно знать 2021 году», где будет рассматриваться судебно-претензионная практика по возвратам и переносам туров. В любом случае, участие в деловой программе ОТДЫХ Leisure 2021 – это возможность быть в курсе последних новостей и планов ведущих игроков. Поэтому всем рекомендую добавить в свой рабочий календарь даты с 7 по 9 сентября для работы на выставке ОТДЫХ Leisure 2021. Бейдж посетителя выставки можно получить бесплатно, зарегистрировавшись онлайн.