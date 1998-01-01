Мастер-класс Ирина Соловьева Исполнительный директор холдинга "Випсервис" Каким станет личный кабинет субагента в 2019 году — Ирина Борисовна, в сентябре вы рассказали рынку о блоке коммерческой разработки в холдинге. Новый личный кабинет субагента — это продолжение истории? — Да, на этот раз мы поделимся с нашими субагентами разработками, которые делали «для себя».Созданием личного кабинетауже занимаются специалисты из подразделения ВипКоннект —именно они развивают в холдинге систему CRM и бизнес-аналитику (BI). Эти инструменты наряду с облачными технологиями лягут в основу кабинета субагента. — Новый кабинет субагента —следование общерыночному тренду борьбы за лояльность клиента? — Скорее за приверженность. У нас устойчивые позиции на рынке, позволяющие транслировать своим субагентам выгодные условия продаж. Но рынок меняется, все большее значение приобретает удобство взаимодействия между продавцом и покупателем: бесшовность процессов, удобство и быстротаработы. «Умный» личный кабинет станет еще одним нашим преимуществом. Вне рабочего пространства все привыкли к социальным сетям, доступу к информации в один клик, легкости и удобству общения. Наша цель — предложить субагентам современный формат взаимодействия ивыстроить его так, чтобыв рабочих вопросах им не приходилось «переключаться» с новых технологий на устаревшие. Начали мы с «библиотеки» — сейчас личный кабинет работает в виде облачного хранилища информации. Здесь в удобном виде доступны рассылки от службы поддержки с новостями авиакомпаний и GDS, реализован поиск по тегам и текстовой поиск, тут можно открыть любой документ, распечатать его или поделиться с коллегой ссылкой. Львиная доля наших субагентов уже имеют доступ кэтой «библиотеке» и активно ею пользуются. Поэтому полноценный личный кабинет мы решили сделать на базе этого «умного облака». — Как изменится личный кабинет субагента в следующем году? — На первом этапе разработки (он займет первую половину 2019 года) сюда будут заведены все договоры и приложения к ним, юридические данные, здесь же будут доступны актуальные файлыс коммерческими условиями для каждого конкретного субагента. Мы организуем удобное и безопасное хранение документов и сведем к минимумуриск того, что важные данные попадут не в те руки. Но самое главное —в личном кабинете субагенты смогут отслеживать все каналы продаж, которые используют, работая с нами. Например, если клиент работает и спультовыми продажами, и через Портбилет, то все договоры, транзакционные данные и статистика соберутся в одном месте. Можно будет видетьобщую картину и принимать взвешенные решения, как выгоднее выписывать билеты. Такличный кабинетстанет полезен не только технологу или кассиру, но и специалистам, которые отвечают за коммерческую деятельность. Мы в свою очередь сможемработать с каждым клиентом не только адресно, но при этом и очень оперативно, лучше понимать потребности и возможности наших субагентов и чутко реагировать на это. А во втором полугодии 2019 года в личном кабинете появятсяразработанные в холдинге инструменты бизнес-аналитики. Они помогут клиентаманализировать продажи и выделять наиболее перспективные направления работы. На этом этапе наш новый кабинет станет полезенеще однойочень важной группе пользователей— руководителям компании. — Бизнес-аналитика — дорогостоящая разработка. Планируете ее монетизировать? — Все функции личного кабинета и даже небольшая часть финального блока со статистикой и отчетами будут бесплатны и доступны всем нашим субагентам. Однако доступ к сложным аналитическим инструментам будет предоставляться по желанию за дополнительную плату. Мы понимаем, что 98% наших клиентов в Портбилет— небольшие и средние агентства, которые не могут позволить себе вкладывать серьезные средства в BI.У них нет продвинутых инструментов, позволяющих работать со статистикой продаж, анализировать,кто их клиент, куда летает, какой сбор на каких билетах они взяли. За небольшую цену, несоизмеримую с затратами на развертывание собственной системы BI, мы предоставим им возможность проводить полноценный анализ своих продаж. — Вы отметили, что личный кабинет будет интегрирован с CRM-системой холдинга. Что это даст пользователям в практическом отношении? — Интеграция с CRM позволит в разы увеличить эффективность работы на нашей стороне и на стороне субагента. Находясь в своем личном кабинете, клиент сможет сам менять реквизиты, контактные данные, аизменения будут применяться автоматически. Наминтеграция с CRM позволит работать с нашей многотысячной субагентской базой так же внимательно и чутко, как с одним-единственным клиентом. Например, можно в несколько кликов мышкойсделать выборку субагентов, которые работают на определенном тарифе, поменять коммерческие условия —и у каждого из них в личном кабинете мгновенно появится обновленная информация.За массой клиентов большого холдинга мы будем видеть каждого в отдельности и быстро и эффективно с ним общаться. К слову об этом: чтобы взаимодействуя с холдингом, наши клиенты знали своего менеджера в лицо, в контактах сотрудников будут добавлены их фотографии. Для всех наших субагентов в сердце «Випсервис» есть свой уголок, и мыхотим, используя лучшие свои наработки и современные решения, сделать это место максимально удобным и уютным.

