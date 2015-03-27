РБК: Cовладелец аэропорта «Внуково» готов инвестировать в «Домодедово»

Совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев заявил о готовности стать инвестором аэропорта «Домодедово», перешедшего в июне в госсобственность. Об этом он заявил в интервью изданию РБК.

"У нас есть хороший опыт. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово", - заявил он.

Г-н Ванцев также добавил, что считает возможным получить заемные средства на покупку актива, несмотря на проблему финансирования в текущих макроэкономических условиях.

Бизнесмен считает, что финансовые проблемы аэропорта должно решать не государство, а стратегический инвестор. "Государство точно не может оплачивать убытки «Домодедово», потому что у него другие задачи. Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал.

Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги. Поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать" - сказал он.

Кроме того, г-н Ванцев рассказал, что вел переговоры с Дмитрием Каменщиком, который ранее владел холдингом, управляющим аэропортом «Домодедово», о покупке авиагавани или его доли зимой-весной 2025 года. Были предложены разные варианты консолидации: покупка доли, части пакета, слияние.

"Последнее наше общение состоялось 16 апреля. Мы сделали ему предложение, он сказал, что предложение хорошее, он над ним подумает. И ушел думать", - рассказал бенефициар «Внуково». Больше до перехода «Домодедово» в госсобственность бизнесмены не общались.

Как напоминает РБК, ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к Каменщику и Когану. Претензии были связаны с переходом компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние. 17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск об обращении в доход государства аэропорт Домодедово.

19 июня Росимущество полностью получило ООО "ДМЕ холдинг", владеющее активами аэропорта Домодедово.

На следующий день бывший первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов стал гендиректором ООО "Домодедово эрфилд", под управлением которого также с 20 июня находятся "Домодедово Фьюэл фасилитис", "Домодедово пэссенджер терминал", "Домодедово интегрейшн" и другие структуры, связанные с аэропортом, а также "ДМЕ холдинг".

Новый управляющий директор Домодедово Андрей Иванов ранее сообщил, что общий долг аэропорта составляет 70 миллиардов рублей.

/TOURBUS.RU