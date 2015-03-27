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04 февраля
Росавиация «держит на контроле» деятельность аэропорта "Домодедово"
Авиаведомство прокомментировало, существуют ли угрозы для пассажиров из-за недавнего иска Генпрокуратуры РФ к группе компаний "Домодедово"
Росавиация “держит на постоянном контроле деятельность аэропорта "Домодедово" в интересах граждан и бизнеса в рамках полномочий, указанных в определении Арбитражного суда Московской области», говорится в сообщении ведомства, которое сегодня цитирует «Интерфакс».
Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют", - сказано в сообщении Росавиации "в ответ на запросы граждан по поводу перспектив работы" московского аэропорта.
Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.
В качестве обеспечительных мер суд согласился наложить арест на доли (акции) Каменщика и Когана в российских и иностранных юрлицах.
Суд обязал их обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества компаний в периметре "Домодедово" и одновременно запретил давать указания по его отчуждению или оставлению вне юрисдикции РФ, а также по остановке деятельности компаний.
Наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах.
По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.
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