Росавиация «держит на контроле» деятельность аэропорта "Домодедово"

Росавиация “держит на постоянном контроле деятельность аэропорта "Домодедово" в интересах граждан и бизнеса в рамках полномочий, указанных в определении Арбитражного суда Московской области», говорится в сообщении ведомства, которое сегодня цитирует «Интерфакс».



"Воздушная гавань работает в штатном режиме. Производственные процессы аэропорта не останавливаются, пассажирские и грузовые рейсы выполняются в соответствии с расписанием полетов.

Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют", - сказано в сообщении Росавиации "в ответ на запросы граждан по поводу перспектив работы" московского аэропорта.



Напомним, что на прошлой неделе сообщалось, что Арбитражный суд Московской области принял к производству иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам. Надзорный орган требует взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово".

Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.



В качестве обеспечительных мер суд согласился наложить арест на доли (акции) Каменщика и Когана в российских и иностранных юрлицах.

Суд обязал их обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества компаний в периметре "Домодедово" и одновременно запретил давать указания по его отчуждению или оставлению вне юрисдикции РФ, а также по остановке деятельности компаний.



Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества.

Наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах.



Напомним, что "Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air.

По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU