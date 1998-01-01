РСТ: Развитию яхтенного туризма в России мешает множество ограничений

Сейчас в России насчитывается до 8 млн маломерных судов, хотя официально зарегистрированы только 1,5 млн.

Как сообщает пресс-служба РСТ, несмотря на разработанную еще в 2021 году концепцию развития яхтенного туризма, частному бизнесу в этой сфере работать сложно из-за множества ограничений.

Об этом на заседании Экспертного совета Российского союза туриндустрии заявила руководитель комиссии РСТ по яхтенному туризму, директор федеральных проектов компании «Сила ветра» Анна Носова.

По ее словам, сейчас, согласно официальным данным, в России зарегистрировано больше 1,5 млн маломерных судов.

«Однако по неофициальным данным, и МЧС это подтверждает, их насчитывается от 6 до 8 млн. Как видим, потенциал большой, тем не менее вести легальную туристическую деятельность в этой сфере очень непросто.

Главная проблема – зарегулированность с одной стороны, а с другой – некий законодательный дефицит, связанный с отсутствием в отраслевом законе основных понятий яхтинга», – рассказала г-жа Носова.

В связи с этим, полагает эксперт, чрезвычайно важно внести в отраслевой закон о туризме и Водный кодекс такие понятия, как «яхта», «яхтинг», «марина», учитывая, что концепция развития яхтенного туризма в РФ разработана Ростуризмом еще в 2021 году.

В закон должна войти также классификация судов для рекреационной деятельности.

«В этой сфере сейчас немало противоречий и ограничений. Например, у нас, по определению, маломерные суда должны вмещать не более 12 человек. Однако со времени принятия этих норм многое изменилось, во всем мире практика уже давно иная.

Поэтому необходимость определения категорий судов для целей рекреации назрела и стоит очень остро», – говорит эксперт.

Яхтенное сообщество также активно обсуждает проблемы, связанные с созданием обеспечивающей инфраструктуры для безопасной деятельности в области яхтенного туризма.

В частности, сегодня действует строжайший запрет любой деятельности в водоохранных зонах, даже спуск на воду судам получить непросто, сложно получить акваторию под строительство.

«Мы бы предложили начать хотя бы с установления категорийных водных маршрутов в местах интенсивного яхтинга и точек туристического протяжения, которые генерируют активный турпоток именно по водным маршрутам. Нужна также разработка минимальных требований к инфраструктурному обеспечению этих маршрутов, чтобы сделать такой туризм безопасным, прежде всего, в зонах посадки, высадки. Соответственно было бы здорово, чтобы у нас появился классификатор видов разрешенного использования тех земельных участков, которые выделяются под эти объекты, в том числе, яхт-порты, марины.

То есть это некий комплекс вопросов регулирования заправок и оборудования, площадки для спуска- подъема судов в водоохранных зонах. Кроме того, надо снимать излишние ограничения для малых и средних предприятий, которые чаще всего предоставляют услуги на воде», – сказала г-жа Носова.

Турбизнес также указывает на проблему с плавучими причалами и дебаркадерами.

«Они подпадают под совсем не реалистичные требования, предъявляемые к объектам транспортной инфраструктуры. Всего порядка 46 пунктов. У профессионального сообщества есть предложения, рекомендации, которые должны помочь нам разработать более адекватные требования к безопасности различных плавучих объектов, в частности, причалов, дебаркедеров, хаус-ботов, ввести их категорийность», – сказала руководитель комиссии РСТ.

По словам Анны Носовой, довольно остро стоит проблема противоречий между федеральным и муниципальным законодательством: «Это целый пласт вопросов по интеграции объектов водного туризма в планы пространственного развития регионов. На сегодняшний момент на федеральной акватории муниципалитеты не могут развивать прибрежные регионы, устанавливать их в документах стратегического планирования и в генпланах, резервировать эти акватории под необходимую инфраструктуру.

Все эти вопросы мы сейчас аккумулируем и готовимся провести стратегическую сессию с участием представителей федеральных министерств», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU