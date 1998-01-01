Петербург лишь мечтает о яхтенных туристах

Эксперты рассказали, почему в Северной столице и Ленобласти не развивается перспективное направление международного яхтенного туризма

Организованное на днях с помощью онлайн-конференции в ТАСС обсуждение тематики развития яхтенного туризма в городе на Неве показало: желание достичь хотя бы тех показателей, которые есть у зарубежных соседей, в Северной столице есть. Однако в реальности направление уже многие годы «упирается» в ряд организационных и инфраструктурных проблем, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Говоря о яхтенном туризме, председатель профильного комитета Смольного Сергей Корнеев сразу же завил, что «это и хороший имидж на рынке, и прибыльный бизнес, и возможность привлечения инвестиций».

«Все наши соседи эту тему активно развивают и признают, что Петербург – очень привлекательное место для яхтсменов, – подчеркнул он. – Интерес к городу с их стороны, безусловно, имеется. И мы со своей стороны готовы вместе с соседями эту тему развивать».

При этом, по его мнению, вопрос даже не в том, сколько судозаходов состоится в Петербург, а в том, что может быть предложено членам экипажей яхт на берегу. А поскольку в связи с развитием проекта «Новая туристская география» возможности Северной столицы по приему самых разных категорий гостей обещают значительно расшириться, «мы можем привлечь и новые категории туристов».

Вместе с тем пока картина яхтенного туризма в Петербурге не блещет. И увы, мало меняется с течением лет. Да, по словам президента Санкт-Петербургского парусного союза Сергея Алексеева, в городе этим видом активности только взрослых занято около

пяти тыс. человек. Однако к «приемному» яхтенному туризму они отношения не имеют – они свои, местные.

А вот с приемом гостей дела не блестящи: по словам Сергея Алексеева, во вполне благополучном 2019-м в городе побывало не более 70 иностранных яхт, тогда как в Таллинне и других городах Балтики – как правило, их принимают свыше 5 тыс. И связано это как с организационными проблемами, так и с инфраструктурой. «В Выборге, например, а также на Сайменском канале, закрылись пограничные пункты пропуска для яхт, - констатировал эксперт. - Поэтому иностранцев, желающих пойти для прохождения формальностей сначала в Петербург, а потом куда-то еще, практически нет».

Увы, но даже дойти до Петербурга из соседней Финляндии, к примеру, очень проблемно: по дороге нет ни одной возможности остановиться, а преодолеть всю дистанцию сразу обычному любителю яхтенного отдыха фактически не под силу.

И даже местные ценители хождения под парусом все чаще сталкиваются с трудностями. По словам Сергея Алексеева, в этом году, например, они фактически не могут совершать судозаходы в Сосновый Бор (Ленинградская область). «Там теперь даже к стенке подойти нельзя, – констатировал он. - Увы, но проблема никак не решается несмотря на то, что мы по этому поводу постоянно обращаемся в разные инстанции».

Как этот, так и другие эксперты признают: пока все намерения властей Петербурга существенно развить яхтенный туризм реальных результатов не дают, а уже достаточно долгое время периодически разрабатываемые программы и концепции, в основном, так и остаются на бумаге.

/TOURBUS.RU