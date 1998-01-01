Российский турпоток в Таиланд побил очередной рекорд

C начала года Таиланд уже посетили более 880 тысяч россиян, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года

В Таиланде побит очередной рекорд по российскому турпотоку. С января по апрель эту страну посетили более 880 тысяч россиян, на 15,2% больше, чем за эти же четыре месяца 2024 года, сообщает АТОр со ссылкой на данные Туристического управления Таиланда (ТАТ).

Динамика российского рынка вполне сопоставима со средней по всем странам. Так, суммарный иностранный турпоток в Таиланд из всех стран с начала года превысил отметку в 4,5 млн туристов. Прирост в годовом выражении – более 18%.

В отдельно взятом апреле 2025 года Таиланд принял 160 тыс. россиян, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Объемы турпотока за первые четыре месяца 2025 года позволяют России удерживать лидерство среди не-азиатских стран и по-прежнему входить в ТОП-5 стран – поставщиков туристов в Таиланд.

Из стран постсоветского пространства лучшие показатели по турпотоку в Таиланд продемонстрировал Казахстан: 91 189 визитов граждан этой страны в январе – апреле.

Хорошие результаты показывает Белоруссия – плюс 151,79% и 16 125 туристов за первые четыре месяца 2025 года.

Настоящий прорыв (в плане динамики, а не абсолютного количества туристов) у Туркмении – плюс 155,28% и 1473 туристов с начала 2025 года.

Растет спрос на Таиланд и у туристов из Узбекистана (+65,8% и 26 463 туристов), Армении (+153,36% и 1619 туристов), Азербайджана (+145,42% и 2707 туристов).

Туроператоры, основываясь на данных текущих продаж, прогнозируют увеличение объема российского турпотока в Таиланд в мае и летом на 10–30% в зависимости от компании.

Позитивное влияние на летний спрос окажет сезонное снижение тарифов на размещение до 40%, а также широкий ассортимент перевозки – чартерные, регулярные прямые и стыковочные рейсы.

Отдохнуть в Таиланде (Пхукет) в мае можно от 137,3 тыс. руб. на двоих с перелетом.

Как мы сообщали ранее, с 1 мая для въезда в Таиланд необходимо заполнить онлайн миграционную карточку. Оформление открывается за 72 часа до въезда в страну.

На первых порах туристам разрешено пройти процедуру прямо в аэропорту через терминалы TDAS.

/TOURBUS.RU