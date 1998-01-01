С 1 мая для въезда в Таиланд россиянам нужно будет заполнить онлайн-форму TDAC

Туроператоры отмечают значительный рост продаж в Таиланд на период длинных в этом году майских праздников. В этой связи в туркомпаниях напоминают о нововведении: российским туристам с 1 мая необходимо в течение трех суток до въезда в страну заполнять миграционную (Thailand Digital Arrival Card) на сайте Иммиграционного бюро Королевства Таиланд, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Как отметила руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова, процедура простая, делается бесплатно и упрощает проход через границу.

«Аналогичная система действует и в других странах Юго-Восточной Азии, на Мальдивах. Туристы нормально реагируют на нововведение.

И мы рекомендуем турагентам предупреждать об этом своих клиентов», – рассказала она.

По ее словам, спрос на туры в Таиланд как на майские праздники, так и на лето, вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае едут в среднем на 10 дней, как и год назад, не изменилась и средняя глубина продаж – все те же два месяца.

«Таиланд входит в топ-5 направлений этого года на майские и лето, занимая 4 место. У нас на него приходится 9% от общего объема продаж. Майские уже закрыты. Большинство туристов выбирает Пхукет. По лету бронируют на 2,5 месяца вперед.

Полетная программа поставлена из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Сочи. Стоимость пакета с проживанием в течение 10 дней в отеле 4* на Пхукете стартует от 75 тыс. рублей на человека с перелетом», – уточнила г-жа Иванова.

PR-директор компании «Тез Тур» Жанна Богачева также отметила, что алгоритмом заполнения онлайн-формы TDAC очень простой. «Ввод новых правил никак не отразился на спросе или ранее забронированном отдыхе. Ковидный опыт получения QR-кодов привел к тому, что ни туристов, ни турбизнес уже ничего не удивляет и не отпугивает», – подчеркнула она.

По ее оценке, суммарный рост объема продаж Таиланда в компании составляет 15% относительно аналогичного периода 2024 года, при этом полные пакеты с перелетом на регулярных рейсах демонстрирует рост спроса в 2 раза.

«Спрос только на пиковые вылеты мая на треть опережает показатель того же периода прошлого года, что неудивительно: праздничные дни в этом году продлятся практически две полные недели.

Средний чек в рублевом эквиваленте остался на том же уровне, что и годом ранее, 108,2 тыс. рублей на человека, и это несмотря на рост аналогичного значения в валюте на 7%. Рост валютных цен нивелируется снижением курса иностранной валюты в России.

В мае-июне на Пхукете можно отдохнуть от 63,4тыс. рублей, в Паттайе дешевле – от 61,6 тыс. Это недельные туры из Москвы на регулярных рейсах с одной стыковкой», – говорит она.

Эксперт также рассказала о большой глубине продаж на направлении: сейчас туры в Таиланд уже стабильно бронируют Новый год и даже март 2026 года.

В ITM group подтвердили, что глубина продаж Таиланда достигает 9 месяцев. И добавили, что информация по цифровой карте туриста опубликована на сайте компании в разделе с правилами въезда в Таиланд.

/TOURBUS.RU