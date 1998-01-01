Новый круизный теплоход «Николай Жарков» к летней навигации готов не будет

Круизный оператор "Водоходъ" отменит запланированные на лето 2025 года круизы на теплоходе "Николай Жарков" в связи с тем, что он не будет достроен в срок, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

"Сдача круизного судна "Николай Жарков ", первый рейс которого был запланирован на 1 августа из Москвы, переносится на четвертый квартал 2025 года. Спуск на воду, как и планировалось, состоится 11 июня, после чего "Николай Жарков " отправится на достройку. Изменение сроков введения судна в эксплуатацию связано с трудностями с поставками комплектующего судового оборудования из-за санкций", - говорится в сообщении.



По информации ассоциации, на "Николае Жаркове " было запланировано 30 круизов, половина из которых была полностью продана еще в середине апреля. Отмены рейсов коснутся не менее 2,5 тыс. туристов.

В компании "Водоходъ " сейчас предлагается три варианта решения этой проблемы: перенос круиза на 2026 год с фиксацией текущей стоимости круизной путевки, перебронирование круиза на 2025 год на теплоходы класса люкс, возврат средств.



"Можно предположить, что самыми популярными вариантами станут перенос круиза на 2026 год или возврат денег. Перенос круизов на теплоходы класса люкс сейчас осуществить трудно, так как выбор судов такого уровня невелик.

Стоимость круизов на "Николае Жаркове " начиналась в среднем от 200 тыс. руб. на человека за неделю, поэтому наиболее подходящими вариантами могут быть путешествия на теплоходах "Мустай Карим " или "Максим Горький ". Но у первого из них очень высокая загрузка, а второй выполняет круизы на Енисее, что подходит далеко не всем туристам", - говорится в сообщении.



Источники АТОР и ранее опасались такой ситуации. Особенно с учетом особенностей в управлении ОСК: с 2023 года на заводе «Красное Сормово» сменилось уже три директора.

Тем не менее, вплоть до конца января 2025 года с завода в СМИ поступали хорошие новости о ходе строительства теплохода, а в феврале сообщили о первой полностью оборудованной каюте на «Николае Жаркове».

Сейчас новым сроком сдачи судна обозначен IV квартал 2025 года, и компания «ВодоходЪ» даже взяла на себя часть производственных задач, в том числе работы по отделке интерьеров теплохода.

Круизов на этом теплоходе в предстоящем сезоне не будет. На сайте компании сообщается об отмене коммерческих рейсов на текущую навигацию и формировании нового графика движения теплохода на 2026 год.

По информации АТОР, примерно треть мирового производства судового оборудования приходится на Европу, в первую очередь на Италию, Германию, Великобританию, Францию и Нидерланды. Судовое комплектующее оборудование приходится менять на аналоги из стран Азии, внося изменения в первоначальный проект.

Помимо «Жаркова», в компании «ВодоходЪ» ждут еще два таких судна – «Михаил Жванецкий» и «Расул Гамзатов».

Согласно первоначальным планам, их навигация должна была начаться в 2026 году, но есть опасения, что судостроительная компания снова задержит сроки сдачи, - отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU

Фото макета: vodohod.com



