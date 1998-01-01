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28 апреля
Новый круизный теплоход «Николай Жарков» к летней навигации готов не будет
В связи с этим компания "Водоходъ" отменяет 30 уже полностью распроданных дорогостоящих круизов
Круизный оператор "Водоходъ" отменит запланированные на лето 2025 года круизы на теплоходе "Николай Жарков" в связи с тем, что он не будет достроен в срок, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.
В компании "Водоходъ " сейчас предлагается три варианта решения этой проблемы: перенос круиза на 2026 год с фиксацией текущей стоимости круизной путевки, перебронирование круиза на 2025 год на теплоходы класса люкс, возврат средств.
Стоимость круизов на "Николае Жаркове " начиналась в среднем от 200 тыс. руб. на человека за неделю, поэтому наиболее подходящими вариантами могут быть путешествия на теплоходах "Мустай Карим " или "Максим Горький ". Но у первого из них очень высокая загрузка, а второй выполняет круизы на Енисее, что подходит далеко не всем туристам", - говорится в сообщении.
Тем не менее, вплоть до конца января 2025 года с завода в СМИ поступали хорошие новости о ходе строительства теплохода, а в феврале сообщили о первой полностью оборудованной каюте на «Николае Жаркове».
Сейчас новым сроком сдачи судна обозначен IV квартал 2025 года, и компания «ВодоходЪ» даже взяла на себя часть производственных задач, в том числе работы по отделке интерьеров теплохода.
Круизов на этом теплоходе в предстоящем сезоне не будет. На сайте компании сообщается об отмене коммерческих рейсов на текущую навигацию и формировании нового графика движения теплохода на 2026 год.
По информации АТОР, примерно треть мирового производства судового оборудования приходится на Европу, в первую очередь на Италию, Германию, Великобританию, Францию и Нидерланды. Судовое комплектующее оборудование приходится менять на аналоги из стран Азии, внося изменения в первоначальный проект.
Помимо «Жаркова», в компании «ВодоходЪ» ждут еще два таких судна – «Михаил Жванецкий» и «Расул Гамзатов».
Согласно первоначальным планам, их навигация должна была начаться в 2026 году, но есть опасения, что судостроительная компания снова задержит сроки сдачи, - отмечают эксперты.
/TOURBUS.RU
Фото макета: vodohod.com
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