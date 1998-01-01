"Водоходъ" в ближайшие два года построит три новых речных теплохода класса "Карелия"

Каждый из этих теплоходов класса река-море будет рассчитан на 183-х пассажиров

Оператор речных круизов "Водоходъ" в 2025-2026 году начнет эксплуатацию трех новых теплоходов класса река-море вместимостью 183 пассажиров каждое, сообщил гендиректор компании Ришат Багаутдинов, которого цитирует «Интерфакс».

"В 2020 году мы ввели в эксплуатации теплоход "Мустай Карим", имиджевые и коммерческие результаты его эксплуатации превзошли наши ожидания. Поэтому мы для себя приняли решение, что будем дальше развиваться именно в направлении строительства нового флота. В 2023 году на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде мы начали строительство трех круизных судов нового проекта, пока его рабочее название "Карелия".

Есть уже имена у всех этих трех судов. Первый из них будет называться "Николай Жарков" в честь бывшего генерального директора завода. Это судно начнет работу в 2025 году, а в 2026 году мы примем еще два оставшихся судна", — рассказал он на пресс-конференции.

"Уникальность этого проекта — в том, что его класс и его габариты значительно расширяют географию эксплуатации этих судов. Они будут работать как на внутренних водных путях, так и ходить по Беломоро-Балтийскому каналу, выходить в Белое море, Финский залив, Каспийское море, Азовское и Черное моря", — пояснил Багаутдинов.

Он добавил, что судно рассчитано на 183 пассажира, численность экипажа составит 97 человек, класс судна – 5*.

Продажи круизов на новом теплоходе на лето 2025 года уже начались.

Глава "Водохода" добавил, что в 2024 году компания планирует также начать строительство гибридного судна проекта "Байкал", рассчитанного на 68 пассажиров. Оно будет вестись за счет целевых средств Фонда национального благосостояния.

"Источником его питания является аккумуляторная батарея. Автономный ход – порядка 100−120 км на одной подзарядке. А для повышения автономности плавания на судне будет еще установлен дизель-генератор, который при необходимости будет дозаряжать батареи", — пояснил он.

Гендиректор добавил, что на побережье Байкала сейчас идет очень активное строительство рекреационных зон, гостиничных комплексов, "поэтому мы видим в перспективе большой спрос как на круизные суда подобного уровня, так и на прогулочный флот, которого на Байкале по большому счету нет".

В 2024 году оператор выведет на российские реки 25 из 26 принадлежащих ему речных круизных теплоходов.

/TOURBUS.RU

Фото: vodohod.com

