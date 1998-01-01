Туроператоры: Землетрясение в Стамбуле не вызвало рост аннуляций туров

В туркомпаниях напоминают, что землетрясение, как и другие природные катаклизмы, является форс-мажором

Как мы сообщали ранее, 23 апреля в окрестностях Стамбула произошло землетрясение мощностью 6,2 балла. За 19 часов после первого подземного толчка было зафиксировано 284 афтершока. Мощность некоторых из них достигала магнитуды 5.9 и 4.9 баллов.

По данным турецких властей, в результате землетрясения пострадали около 150 человек, которые выпрыгивали из зданий после начала толчков. Жертв и серьезных разрушений нет.

По информации туроператоров – членов Российского союза туриндустрии, всплеска аннуляций туров в Стамбул после стихийного бедствия нет, - сообщает пресс-служба РСТ.

«Мы не фиксируем заявления на аннуляцию туров, а также просьбы о досрочном прекращении отпуска. По словам наших туристов, которые сейчас находятся в Стамбуле, обстановка в городе спокойная. Вчера во время подземных толчков им пришлось выйти на улицу из отеля и провести снаружи около часа. Сейчас все нормально, так что, если вы планируете отправиться в Стамбул на майские праздники, планы можно не менять.

Стамбул – уникальный город, и его сложно заменить чем-то другим», – подчеркнули в пресс-службе туроператора Space Travel.

Как отметили в компании, аннуляция возможна в рабочем порядке – все зависит от того, когда тур начинается. Если в ближайшее время, то в текущей ситуации туроператор сможет вернуть средства только с удержанием фактически понесенных расходов – это штрафы от авиакомпании за отмену билетов и отеля за аннуляцию брони номера.

«Обычно в такой ситуации туроператоры предлагают варианты по изменениям даты поездки, замены направления. Но в этом случае таких просьб к нам не поступало», – добавили в Space Travel.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина также рассказала, что аннуляций туров в компании нет.

«МИД РФ не давал рекомендаций по нежелательности поездок в Турцию, поэтому аннуляций мы не наблюдаем», – сказала она.

Эксперт напомнила, что землетрясения и другие стихийные бедствия относятся к категории чрезвычайных обстоятельств и форс-мажорных ситуаций, которые невозможно предусмотреть заранее.

«Это касается как туроператоров и отелей, так и самих туристов. В подобных случаях туроператор не несет обязательств по выплате компенсации, однако многие компании проявляют лояльность к своим клиентам и предлагают перерасчет стоимости за неиспользованные ночи проживания», – добавила г-жа Воронина.

В пресс-службе Pegas Touristik рассказали, что автоматизация бронирования и отмены туров позволяет быстро увидеть изменения в поведении туристов.

«Влияние любых внешних факторов на бронирования и отмены туров мы можем отследить, анализируя среднестатистические показатели. По информации на вчерашние сутки резкого всплеска аннуляций туров в Стамбул не видим», – рассказали в компании.

В Space Travel добавили, что землетрясение, как и другие природные катаклизмы, является форс-мажором.

«Это не отменяет обязательств по договору, но исключает санкции за их несвоевременное исполнение – это мировая практика. Например, если ваш самолет не может вылететь вовремя из-за плохой погоды, авиакомпания все равно отправит вас к месту назначения, но не будет компенсировать вам траты, возникшие в связи с форс-мажором. То есть если вы опоздали на следующий рейс или пропустили одни сутки проживания в отеле, это не является виной перевозчика, который не смог вылететь вовремя.

Здесь аналогичная ситуация. Если впечатления от отпуска были испорчены тайфуном или землетрясением, в этом никто не виноват и ответственности за это никто не несет», – подчеркнули в пресс-службе туроператора.

/TOURBUS.RU