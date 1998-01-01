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23 апреля
В Стамбуле ощутили землетрясение силой 6,2 балла
По информации Генконсульства РФ, россиян, пострадавших в результате землетрясения в Стамбуле, нет
Сегодня жители Стамбула в среду ощутили подземные толчки из-за землетрясения силой 6,2 балла, которое произошло в Мраморном море, информации о жертвах и разрушениях нет, сообщают турецкие СМИ.
Как сообщили РИА «Новости» в Генконсульстве, россиян, пострадавших в результате землетрясения в Стамбуле, нет.
Во время землетрясения в турецком Стамбуле в домах ощущалась сильная вибрация, стены шатались. Об этом «Газете.Ru» рассказала находящаяся в Турции россиянка Татьяна. Женщина отметила, что ощущения были «как в турбулентность», но местные жители не паниковали.
Еще одна россиянка Дарья в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что чуть не упала из-за первого толчка, который был очень сильным
«Я нахожусь в районе Бейкоз. Частный дом, была на первом этаже. В 12:49 был первый толчок, очень сильный, хотя обычно на первом этаже не так ощущается, как на верхних, я чуть не упала. Вещи попадали. Тряхнуло сильно, но быстро прошло.
Через пару минут был второй толчок, но уже не такой сильный. Пока сидим на улице, соседи тоже. Но разрушений нет», — заключила она.
Очевидцы сообщили изданию «Бизнес Online», что землетрясение чувствовалось и в Измире, который расположен в 329 км по прямой от Стамбула. Там шатались люстры в квартирах.
Сейсмологи предупреждают, что Стамбул остаётся в зоне риска. По данным AFAD, турецкого агентства по борьбе со стихийными бедствиями, повторные толчки (афтершоки) возможны в ближайшие часы или дни.
Профессор Халук Озенер из обсерватории Кандили отметил, что регион Мраморного моря находится на разломе, где энергия для землетрясений магнитудой выше 7 накапливается десятилетиями. «Мы не можем предсказать точное время, но город должен быть готов», — подчеркнул он в интервью Haber Global.
Иллюстрация: СNN Turk
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