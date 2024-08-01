Посол Мексики в РФ: «Российский турпоток в нашу страну продолжает падать»

Число российских туристов, посещающих Мексику, значительно сократилось за последние три года, заявил РИА «Новости» посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

«Несмотря на начавшиеся логистические сложности, в 2022 году Мексику посетили около 91 тысячи российских туристов. В 2023 эта цифра составила приблизительно 62 тысячи человек. В прошлом году – 33 тысячи. Мы видим значительное сокращение турпотока», – сказал он в беседе с агентством, - сообщает пресс-служба РСТ.

По словам посла, ситуация в 2024 году усложнилась из-за действий авиакомпании Turkish «В Стамбуле ввели жесткие меры контроля для российских туристов, которые летели в Мексику, и не допускали по своему усмотрению россиян на рейсы... Как я понимаю, в аэропорту Стамбула все еще остаются жесткие меры контроля в отношении российских туристов, следующих в Мексику. Так что стоит искать альтернативные маршруты», – пояснил дипломат.

Turkish Airlines с конца февраля 2024 года не допускала на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказывали снятые с рейсов граждане.

Одна из пострадавших пассажирок поделилась ответом перевозчика, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту.

Ситуации с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines в ряд стран Северной и Южной Америки с транзитом в Стамбуле остаются, но массовых обращений нет, говорил в интервью РИА «Новости» генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

В этой связи генконсульство настоятельно рекомендует следующим в этом направлении пассажирам во избежание проблем с транзитной пересадкой в Стамбуле заблаговременно знакомиться с правилами перевозки и режимом въезда, установленным конкретными странами, данная информация имеется на сайте авиакомпании.

По словам г-на Буравова, авиакомпания стремится к их соблюдению, чтобы избежать сложностей и дополнительных финансовых расходов в связи с возвращением тех людей, которых не примут в вышеупомянутых странах.

С мая 2024 года число инцидентов со снятыми с рейсов Turkish Airlines россиянами существенно снизилось, не в последнюю очередь из-за того, что пассажиры предпочли лететь в страны Латинской Америки другими авиакомпаниями. К тому же Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России одним бронированием.

Мексика работает над решением вопроса со въездом российских туристов в страну, заявил Эдуардо Вильегас Мехиас. Посол Мексики и представители двенадцати российских туроператоров по итогам состоявшейся в декабре прошлого года встречи договорились о совместных мерах, которые помогут избежать проблем при поездке российских граждан в республику.

«Мы обсуждали, что туристы должны быть максимально информированы. Сами туроператоры признали, что нужно более тщательно работать с клиентами.

Поэтому мы договорились об информировании туристов с помощью материалов, подготовленных в посольстве. Работа в это направлении идет», – сказал он в беседе с агентством.

Сейчас пока рано говорить об эффективности принятых мер, данные по российским туристам в Мексике в 2025 году только-только начинают поступать, добавил дипломат.

Ранее РСТ сообщал, что 14 российских туроператоров направили послу Мексики в РФ коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, это вызвано участившимися отказами во въезде путешественникам из РФ.

/TOURBUS.RU