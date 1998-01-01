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Султанат Оман: Прямой перелет, превосходные пляжи и дамасские розы

Презентация богатых туристических возможностей Омана прошла в российской столице

Как мы сообщали ранее, в конце марта в столице прошел VII Всероссийский конгресс турагентов, в котором принял активное участие Офис по туризму Омана в России.

Глава российского представительства Министерства культурного наследия и туризма Омана Регина Рудакова, выступая с презентацией региона, рассказала турагентам о богатом культурном наследии султаната, его уникальных туристических возможностях, сезонности, отельной базе и ответила на все интересующие вопросы.

А генеральный директор по развитию туризма Министерства культурного наследия и туризма Омана г-н Хайтам Мохаммед Аль Гассани выступил с речью о важности развития туризма между Султанатом Оман и Российской Федерации.

По словам спикеров, Оману есть чем заинтересовать туриста и, кроме моря и достопримечательностей, они могут привлечь различными фестивалями, выставками и мероприятиями.

Так, уже 5 апреля здесь официально откроются Третьи пляжные игры стран Персидского залива, организатором которых является Султанат Оман в лице Олимпийского комитета Омана (ООК) и Министерства культуры, спорта и молодежи.

Турнир пройдет с 5 по 11 апреля в Маскате с участием шести стран Персидского залива: ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Бахрейна и принимающей стороны - Омана.

Спортсмены будут соревноваться в восьми видах спорта: пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжный гандбол, плавание на открытой воде, парусный спорт, установка палаток, пляжная атлетика и полеты на параплане.

Также весенне-летний сезон – самое время знакомиться с природными с культурными и природными чудесами Омана.

«Город Сур, расположенный в провинции Южная Эш-Шаркия, - столица арабского туризма, где переплетаются культурное наследие и природная красота, - рассказала Регина Рудакова. – Надо добавить, что Сур славится своими непревзойденными мастерами в создании деревянных лодок доу, - настоящем чуде судостроительства, сделанных без единого гвоздя.

течение всего года в Суре проводятся различные культурные мероприятия и фестивали, которые привлекают сюда туристов со всего мира!

А горы Джебель Ахдар очаруют вас своей красотой. С конца марта по начало апреля здесь начинается Сезон цветов: маки и маргаритки создают потрясающий фон для фотографов, а с марта до середины мая наступает сезон цветения дамасских роз, которые являются ключевым ингредиентом в создании знаменитого розового масла».

Говоря о доступности перелетов, Регина отметила, что российские туристы могут воспользоваться прямыми рейсами авиакомпании Oman Air или рейсами с пересадками.

Например, с пересадкой в Стамбуле можно выбрать рейсы Turkish Airlines, которые предлагают комфортные перелеты в Маскат с частыми вылетами.

Также из аэропортов Дубая, Абу-Даби и Дохи в Оман регулярно летают Emirates, Etihad и Qatar Airways, обеспечивая быстрые и удобные стыковки.

Как мы сообщали ранее, с 2023 по 2024 год туристический поток из России в Оман резко вырос и составил 97,7 тысяч человек. Такой интерес к стране объясняется запуском прямых рейсов из Москвы и упрощенным визовым режимом для россиян. Сейчас граждане РФ могут получить бесплатную визу на 14 дней прямо в аэропорту, однако власти обеих стран работают над введением безвизового режима.

/TOURBUS.RU

Фото: Министерство культурного наследия и туризма Омана

