Оман впервые представил свой туристический потенциал на выставке MITT 2025

В этом зимнем сезоне число российских заявок на туры в ближневосточный султанат выросло в два раза

В рамках прошедшей на минувшей неделе в столице туристической выставки MITT 2025 султанат Оман впервые представил свой богатый туристический потенциал. Национальный офис по туризму страны организовал коллективный стенд с участием местных туроператоров, гостиничных сетей и авиакомпаний

В ходе выставки делегация Омана провела ряд деловых встреч с представителями крупнейших туроператоров, государственных структур и регионов РФ, с российскими СМИ. В том числе – с Медиахолдингом «Турбизнес» (на нижнем фото).

Представители Омана отметили, что решение принять участие в крупнейшей международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, было принято с целью продвижения султаната как туристического направления, а также связано с недавним открытием представительства Министерства культурного наследия и туризма Омана в России.

«На нашем стенде, организованном Национальным офисом по туризму Омана, представлены местные туроператоры, отели и авиалинии деловые партнеры, так что все наши деловые партнеры и туристы смогли ознакомиться с интересными направлениями и возможностями страны, - отметила директор офиса по туризму Омана в России Регина Рудакова.

С 2023 по 2024 год туристический поток из России в Оман резко вырос и составил 97,7 тысяч человек. Такой интерес к стране объясняется запуском прямых рейсов из Москвы и упрощенным визовым режимом для россиян. Сейчас граждане РФ могут получить бесплатную визу на 14 дней прямо в аэропорту, однако власти обеих стран работают над введением безвизового режима.

Как отметила также г-жа Рудакова, «Пока что Оман для российского рынка по-прежнему остается немассовым выездным направлением, но спрос на него постепенно растет. В этом зимнем сезоне заявок на туры в страну у туроператоров стало в два раза больше, чем предыдущей зимой.

При этом россияне все чаще дополняют пляжный отдых в стране экскурсиями.

Надо добавить, что в этом плане Оман имеет большой потенциал: здесь сохранилось богатое историческое достояние и традиции, которые сочетаются с развитой туристической инфраструктурой и передовыми тенденциями в сфере гостеприимства.

Также Оман славится своей безопасностью и комфортными условиями для туристов».

/TOURBUS.RU

Фото: Министерство культурного наследия и туризма Омана



