Новости Подводная лодка «Синдбад» с 45-ю российскими туристами на борту затонула у берега Хургады Четверо россиян погибли, судьба еще нескольких неизвестна

Как сообщил сегодня днем телеграм-канал Генконсульства России в Хурнаде, “27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе – несовершеннолетние. Все они – российские граждане, туристы компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте – «Biblio Globus Egypt Tours»).



По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется.

На пирсе гостиницы "Синдбад" находятся дипломаты Генконсульства». Как сообщает издание МК, «По данным местных СМИ, погибли 6 человек, 9 получили ранения в результате инцидента, четверо находятся в критическом состоянии. Спасательным службам на момент написания материала удалось спасти 29 человек, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm». Источники подтвердили египетской газете Al Masry Al Youm, что после инцидента Управление здравоохранения Красного моря и Управление скорой помощи Египта были приведены в состояние максимальной готовности. На место аварии было направлено около 21 машины скорой помощи, которые доставляют пострадавших в местные больницы, в том числе в Аль-Каусер, ввиду тяжести их состояния. Причина аварии пока не сообщается». Как отмечается на сайте египетской компании, рекламирующей эту экскурсию «Погружение на подводной лодке «Синдбад» в Хургаде абсолютно безопасно. Вы можете взять с собой маленьких детей и показать им завораживающий подводный мир. Для них это будет незабываемое приключение.

Вас доставят на катер на корабле, после чего подводная лодка опустится на глубину 25 метров, и вы увидите настоящие чудеса природы.

Подводная лодка «Синдбад» полностью оборудована для вашего комфорта. Здесь удобные сиденья, кондиционер, большие окна...». Между тем, туристы, оставлявшие отзывы о программе, жаловались на ее высокую стоимость (70-90 долларов) и небольшую продолжительность (около 40 мин.). Напомним, что последним крупным инцидентом с туристами на Красном море в Египте стала гибель судна Sea Story, предназначенного для дайвинга. Эта четырехпалубная моторная яхта затонула в море 25 ноября прошлого года. Шестнадцать человек, в том числе двенадцать иностранцев и четверо египтян, были объявлены пропавшими без вести, еще 28 человек были спасены. Мы следим за развитем событий. /TOURBUS.RU Фото: соцсети

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