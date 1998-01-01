Эксперты: «В целом, отдыхать в Египте безопасно»

Туроператоры оценили безопасность морских экскурсий в Египте после вчерашнего крушения судна Seastory

Эксперты Российского союза туриндустрии оценили безопасность морских экскурсий в Египте после вчерашнего крушения в Красном море судна, на борту которого находился 31 турист.

Как мы сообщали вчера, в Красном море недалеко от египетского курорта Марса-эль-Алам в понедельник затонула туристическая яхта Seastory, на борту которой находились 31 иностранный турист и 14 членов экипажа.

По информации на вечер понедельника, спасены 28 человек, 17 пока не найдены.

Как отметил генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян, прямых перелетов из России в Марса-эль-Алам нет, поэтому «российских дайверы, как правило, туда не летают».

«Мы продаем Египет около 30 лет, бывали разные ситуации, к примеру, аварии по дороге в Луксор или Каир, но сейчас это вполне безопасное направление. Во всяком случае, в отелях россияне могут быть спокойны, на однодневных экскурсиях к рифам, куда каждый день отправляются множество туристов, также безопасно: кораблики собираются в одном месте, все друг другу видны, никто не теряется.

К тому же, подавляющее число россиян даже не покупают экскурсии, а проводят все время в отелях на побережье», – подчеркнул он.

По словам эксперта, морские прогулки востребованы у туристов, которые живут в отелях без собственных рифов. Как правило, они выезжают на острова и соседние рифы для снорклинга. Стоит такая поездка примерно 40 долларов.

«Туристы плавают и наблюдают за рыбками недалеко от берега, всегда можно доплыть, случись какая-то авария на судне. Думаю, это был несчастный случая, возможно, яхта напоролась на риф.

А в целом в Египте безопасно, с этим дела обстоят не хуже, чем в других странах. В том же Таиланде и на Бали намного больше туристов страдают из-за ДТП на байках», – заметил г-н Мкртчян.

Генеральный директор турагентства «Лента странствий» Татьяна Лукашевич отметила, что яхта Seastory совершала пятидневный круиз.

«Это была не просто экскурсия, когда туристы выезжают с утра и возвращаются к обеду. Скорее всего, на судне были дайверы, но что конкретно случилось, пока не ясно. Обычные однодневные экскурсии безопасны, у нас много народу ездило, все было нормально. Такие суда выходят в море все вместе, все на виду.

А это, видимо, какой-то несчастный случай, думаю, на риф наткнулись. И на спрос это инцидент никак не повлияет, во всех странах когда-либо случалось подобное», – говорит она.

Эксперт также подчеркнула, что в Египте отдыхать безопасно: «Это как в ситуации с акулами. Туристы интересуются, есть ли на пляже отеля сетки от акул.

Мы объясняем, что этого не требуется, просто надо купаться только в положенных местах, где есть спасатели, ведется наблюдение. Тогда это безопасно».

По итогам года ожидается, что Египет посетят 1,8 млн российских туристов – на 300 тыс. больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU