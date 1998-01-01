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26 марта
Туроператоры: «Рассчитывать на рост комиссии агентствам не приходится»
Профессиональная дискуссия "Адаптация рынка выездного туризма к изменениям, стратегия и тактика выживания" прошла в рамках VII Конгресса турагентов
Дискуссия "Адаптация рынка выездного туризма к изменениям, стратегия и тактика выживания" прошла в рамках большой деловой программы VII Конгресса турагентов, организованного РСТ.
Модератором выступила Татьяна Дмитрова, основатель и руководитель проектов Tourdom. Спикеры Владимир Рубцов, генеральный директор Fun&Sun, Артур Мурадян, генеральный директор Space Travel и Воскан Арзуманов, генеральный директор Tez Tour обсудили тему отношения туроператоров и турагентов на фоне сложившейся ситуации на рынке.
Эксперты отметили, что туристические ограничения начались еще в 2020 году и продолжаются до сих пор. Каков же «портрет турбизнеса» сегодня и отличается ли он принципиально от допандемийного?
Владимир Рубцов (Fun&Sun) считает, что принципиально туристы по-прежнему в течение года хотят куда-то поехать. Начиная с «вылазки «выходного дня в соседний город и заканчивая дальней поездкой. Таким образом, само путешествовать никуда не исчезло.
Важное изменение – это сложность полетной логистики начиная с 2022 года. Сегодняшняя ситуация в туризмедиктует агентствам индивидуальный подходи персонализацию путешествий. «Мы все хотим иметь предложения, которые отвечают именно нашим интересам и потребностям, а не классический массовый туризм», - отметил спикер.
Владимир Рубцов подчеркнул, что рост отрасли идет, в туризм приходят новые площадки с огромным трафиком, и это хорошо, так как это заставляет отрасль развиваться. Это стимулирует всех игроков, больше уделять внимание качеству сервиса.
Маркетплейсы сподвигли туроператоров к работе над сервисом по всей цепочке взаимодействия с клиентом: от момента желания клиента что-то забронировать до первого контакта с брендом и до момента самой поездки.
«Если мы не будем развивать свои технологии, и будем работать как 10 лет назад, то будущего нам не видать», - заключил эксперт.
Воскан Арзуманов (Tez Tour) отметил, что, по его мнению, «Туристический рынок - это живой организм, где всегда происходит что-то новое. Массовый турпродукт уже не так актуален как ранее. Теперь массовый турист обращается к маркетплейсам, после ковида у маркетплейсов случился бум продаж.
Здесь уже есть достаточно сильные игроки как, например, Слетать.ру, которые работают как с агентами, так и продают напрямую туристам. И сейчас есть тенденция, что от ТА требуется индивидуальный подход к каждому туристу. Многие ТА живут на базе постоянных клиентов, и чтобы получить нового клиента приходится прикладывать много усилий.
«Век диджитализации» наступил, и маркетплейсы забрали массового туриста и у туроператоров, и у агентств».
Воскан Арзуманов также отметил, что новые игроки на туррынке появляются нечасто. Ведь рынок туризма для туроператоров - низкомаржинальный, и не каждый инвестор готов вкладывать деньги именно в туризм. А значит туроператоры инвестируют в себя сами.
«У всех туроператоров разные объемы, а значит и стратегии выживания. Мы подстроились под ситуацию и довольно успешно продаем, даже не имея блоков. Последний пример: у нас были блоки на Венесуэлу, но прекратили эту историю, так как решили, что для нас это невыгодно. Сейчас важен не имидж, а зарабатывание денег, это цель номер один».
Модератор Татьяна Дмитрова задала участникам прямой вопрос: «Почему поставщики, обороты которых растут при меньшем числе клиентов, не делятся с турагентами своей комиссией, а, наоборот, сокращают ее?» Артур Мурадян (Space Travel) назвал основную причину: «На самом деле делимся. Но как уже сказано, сколько бы денег туроператор ни получил, средняя маржинальность у нас это около 1,5–2%. Поэтому рассчитывать на рост комиссии не приходится».
Еще одним острым вопросом дискуссии стали маркетинговые акции туроператоров, рассчитанные на прямые продажи клиентам. Эксперты подчеркнули, что эта доля весьма мала, например, у Tez Tour 6–7%, у Fun&Sun около 3%. Поэтому ущерба агентам от акций на сайтах туроператоров практически нет.
Никто из серьезных игроков «не готов платить комиссию за голую цену турпакета», всех интересует продажа дополнительных услуг, долговременное эффективное сотрудничество, а это возможно только при должном уровне и качестве работы агентств, - заключили эксперты.
/TOURBUS.RU
Продолжение материалов о деловых дисскуссиях, прошедших в рамках VII Конгресса турагентов РСТ — в нашем завтрашнем выпуске
Фото: Николай Болт
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