«Традиционные» турагентства или онлайн: кто кого?

Ведущие эксперты приняли участие в дискуссии "Эволюция турагентства: стратегии успешного соперничества с онлайн-платформами в 2025 году" в рамках VII конгресса турагентов

Как мы сообщали вчера, 20 марта в московском конгресс-центре Дворец Культур «с аншлагом» прошел VII конгресс турагентов РСТ, на который собрались представители более тысячи туркомпаний из 80 регионов России.

В рамках масштабного мероприятия в трех залах конгресс-центра прошли воркшопы, а также панельные дискуссии по трем темам: внутренний и международный туризм, инструменты развития бизнеса для турагентов, в которых приняли участие несколько десятков ведущих экпертов отечственной туриндустрии.

В ходе дискуссии "Эволюция турагентства: стратегии успешного соперничества с онлайн- платформами в 2025 году" участники гобсуждали как адаптироваться к изменениям рынка и находить больше клиентов, какие технологии и стратегии помогут выделиться среди конкурентов. Как сделать работу турагентства более эффективной, прибыльной и устойчивой.

Под руководством модератора Евгения Даниловича (управляющий директор ГК "Слетать.ру") над этими вопросами размышляли Дмитрий Малютин (основатель и Сeo Level.Travel), Олег Виноградов (СTО «А-Клуб»), блогер Артем Венcкель (СЕО МОРЕТУТ) и Виктория Яковлева (генеральный директор туроператора «Планета Travel»).

Было отмечено, что в настоящий момент основными каналами дистрибуции туров в России являются свыше 15тыс. турагентств, работающих под собственным или чужим брендом, 5-6 крупных экосистем, многочисленные лидеры мнений, а также фрилансеры и самозанятые.

Олег Виноградов («А-Клуб») в своем эмоциональном выступлении отметил, что главной проблемо в отрасли как сейчас, так и в ближайшем будущем являются квалифицированные кадры. Если в 2000-х гг. люди стремились работать в туризме, то сейчас наблюдается явный кризис кадров. Он также отметил, что не видит большой проблемы в появлении на рынке онлайн-платформ. По его мнению, это скорее хорошо, так как платформы типа Яндекс или «Тинькофф Путешествия» привлекают туристов кешбэком, и туристам это нравится.

Таким образом, онлайн-платформы облегчают труд агентств, ведь в онлайне бронируются, как правило, самые дешевые туры, а агентам остаются «сливки».

По мнению эксперта, будущее агентств - в обучении, в новаторском мышлении, в знании отельной базы и нахождении собственных «фишек».

Виктория Яковлева («Планета Travel») отметила, что ее компания в основном работает сч турагентствами и посоветовала для успеха бизнеса «вкладываться в экспертность сотрудников». По ее мнению, важен также постоянный контроль за работой менеджеров и проверка их знаний. В каждом агентстве, по ее убеждению, обязательно должен быть руководитель отдела продаж, и это не генеральный директор. У директора другие функции и миссия – это стратегическое развитие бизнеса.

Также одна из главных задач агентства – создание базы постоянных клиентов. Это экономит бюджет на рекламу. Ведь количество возвратных клиентов – это важный показатель работы ТА, и он должен расти.

Еще один залог успеха - обучение техникам продаж: «Мало знать турпродукт, надо еще и уметь его продавать, обладать харизмой, мотивацией и амбициями».

Дмитрий Малютин (Level.Travel) и Евгения Даниловича (ГК "Слетать.ру) отметили, что на долю онлайна сейчас приходится около 15-17% всех продаж.

В будущем, по мнению г-на Малютина, «будет пополам: 50% у ТА и 50% у ОТА», - считает эксперт.

«Бронировать через агентства в основном будут сильно занятые люди с высокими доходами и желающие купить дорогие туры (от миллиона рублей), именно они хотят делать этот через менеджера. Эти клиенты хотят персонализации, и чтобы за них вся работа была сделана. Этот сегмент будет очень тяжело уходить в онлайн, туристический массмаркет будет уходить быстрее. Одна из причин: сильно выросший средний чек.

Как следствие, клиенты хотят экономить, эту возможность предоставляют экосистемы и банки в форме кешбэка и т.п.», - отметил эксперт.

В завершение дискуссии эксперты дали «напутствия» турагентствам на 2025 год:

- работать с кадрами, «они наше все»!

- провести самоанализ агентства: чего им не хватает (по пунктам)

- научиться работать так, чтобы было удобно и выгодно клиенту

- анализировать качество клиентского опыта по всей цепочке взаимодействия с ним.

/TOURBUS.RU

Продолжение материала о деловых дисскуссиях, прошедших в рамках VII Конгресса турагентов РСТ — в нашем завтрашнем выпуске





Фото: Николай Болт