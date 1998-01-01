Власти Абхазии: Сухумский аэропорт будет готов принимать регулярные рейсы в мае

Эксперты ожидают, что в этом году российский турпоток в Абхазию вырастет на 15-18%

Сухумский аэропорт будет готов к обслуживанию регулярных рейсов в мае, сообщил и.о. первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба, которого цитирует «Интерфакс».

"Все работы, касающиеся аэродромной инфраструктуры и строительства аэровокзального комплекса, продолжаются в соответствии с установленными планами. На финальной стадии находятся процедуры оформления разрешительных документов.

В ближайшее время уполномоченным органом будут выданы соответствующие сертификаты, которые дают право осуществлять работу аэропорта на регулярной основе. Каких-либо существенных проблем, которые могут помешать началу регулярного авиасообщения в мае, не наблюдается", - сказал Нанба.



Генеральный директор аэропорта "Сухум" Евгений Баженов подтвердил, что в мае аэропорт будет готов к приему регулярных рейсов.

Он сообщил, что практически завершены работы по установке светосигнального оборудования аэродрома, осталось завершить монтаж огней на рулежной дорожке.

Г-н Баженов добавил, что в настоящий момент ведутся работы по пусконаладке энергетики. Также продолжается работа по сертификации аэродрома.



Сухумский аэропорт принял тестовый рейс из Москвы 7 февраля. Реконструкцией занимается российская компания "Инфраструктурное развитие".

Сухумский аэропорт расположен в селе Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии. Он построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизировался. Аэропорт был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года.

В 2006 году ICAO, по требованию Грузии, аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов.





Продажи туров в Абхазию растут с начала марта, туроператоры ожидают увеличение турпотока в республику этим летом в связи с отменой МИД РФ рекомендаций российским туристам воздержаться от поездок в страну и на фоне ЧП с разливом мазута в Анапе, сообщает в свою очередь Российский союз туриндустрии.

"Не могу сказать, что после 14 марта люди прямо побежали бронировать – туры в Абхазию покупали всю зиму и в начале весны, так как запрета продавать отдых в республике не было, только рекомендация.

В этом году направление будет продаваться намного лучше, чем в прошлом, в первую очередь, из-за ситуации в Анапе, так как Абхазия – ее главный конкурент наравне с Крымом", - сообщил генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.



Эксперт прогнозирует увеличение объемов по итогам года на 18%, в том числе и за счет расширения железнодорожной перевозки в Сухум из Москвы и Санкт-Петербурга, "Ласточек" из Туапсе и Сочи, а также открытия сухумского аэропорта.

"Поедут и на своих автомобилях. Полагаю, в этом году республику посетят два с лишним миллиона российских туристов", - добавил г-н Мкртчян.





Как сообщили в компании "Алеан", сейчас на лето забронировано на 15% больше туров в Абхазию, чем в аналогичные даты прошлого года.

"Спрос на направлении начал расти уже в начале марта – сразу после выборов, но пика продаж на лето ожидаем в апреле. В связи с рекомендациями МИД и напряженной новостной повесткой в период с ноября по январь бронирования снизились в среднем на 40%. Спрос сместился с зимы на весну.

Но сейчас длинные выходные в период майских праздников запрашивают на 12% активнее, чем год назад", - пояснил руководитель направления туркомпании Сергей Косилов.



По его словам, рост цен в гостиницах составляет около 20% по сравнению с прошлогодними показателями. Наибольшим спросом у россиян пользуются отели с развитой инфраструктурой, питанием полный пансион или "все включено".



В Fun&Sun заметили, что в рамках акций раннего бронирования туры на лето хорошо брали еще в прошлом году, и даже после заявления МИД 15 ноября туристы сохраняли брони, аннуляций не было.

"На отмену ограничений спрос отреагирует быстро, поэтому в ближайшие дни ожидаем всплеска продаж. Около 30% летних туров уже забронировано, что соответствует показателям прошлого года.

Глубина продаж достигает сентября. В топе – Гагра, Пицунда, Цандрипш, Новый Афон и Сухум. Проживание в объектах размещения подорожало в среднем на 10-15%, туры с перелетом – на 23%", - подчеркнули в пресс-службе туроператора.

/TOURBUS.RU





Фото: "Спутник-Абхазия"



