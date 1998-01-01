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19 марта
Власти Абхазии: Сухумский аэропорт будет готов принимать регулярные рейсы в мае
Эксперты ожидают, что в этом году российский турпоток в Абхазию вырастет на 15-18%
Сухумский аэропорт будет готов к обслуживанию регулярных рейсов в мае, сообщил и.о. первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба, которого цитирует «Интерфакс».
В ближайшее время уполномоченным органом будут выданы соответствующие сертификаты, которые дают право осуществлять работу аэропорта на регулярной основе. Каких-либо существенных проблем, которые могут помешать началу регулярного авиасообщения в мае, не наблюдается", - сказал Нанба.
Г-н Баженов добавил, что в настоящий момент ведутся работы по пусконаладке энергетики. Также продолжается работа по сертификации аэродрома.
В 2006 году ICAO, по требованию Грузии, аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов.
Продажи туров в Абхазию растут с начала марта, туроператоры ожидают увеличение турпотока в республику этим летом в связи с отменой МИД РФ рекомендаций российским туристам воздержаться от поездок в страну и на фоне ЧП с разливом мазута в Анапе, сообщает в свою очередь Российский союз туриндустрии.
"Не могу сказать, что после 14 марта люди прямо побежали бронировать – туры в Абхазию покупали всю зиму и в начале весны, так как запрета продавать отдых в республике не было, только рекомендация.
В этом году направление будет продаваться намного лучше, чем в прошлом, в первую очередь, из-за ситуации в Анапе, так как Абхазия – ее главный конкурент наравне с Крымом", - сообщил генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Как сообщили в компании "Алеан", сейчас на лето забронировано на 15% больше туров в Абхазию, чем в аналогичные даты прошлого года.
Но сейчас длинные выходные в период майских праздников запрашивают на 12% активнее, чем год назад", - пояснил руководитель направления туркомпании Сергей Косилов.
Глубина продаж достигает сентября. В топе – Гагра, Пицунда, Цандрипш, Новый Афон и Сухум. Проживание в объектах размещения подорожало в среднем на 10-15%, туры с перелетом – на 23%", - подчеркнули в пресс-службе туроператора.
Фото: "Спутник-Абхазия"
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