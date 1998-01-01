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07 февраля
Аэропорт в Абхазии должен открыться к началу туристического сезона
Эксперты считают, что открытие аэропорта в Сухуме добавит туристов при доступной стоимости перелетов и широкой географии рейсов
Регулярные рейсы из Москвы в реконструированный аэропорт Сухума (Абхазия) могут быть запущены в начале летнего сезона этого года, заявил и.о. президента Абхазии Бадра Гунба на встрече с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, - сообщает «Интерфакс».
Соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме РФ и Абхазия заключили в июне 2023 года на ПМЭФ. В октябре правительство Абхазии подписало соглашение о государственно-частном партнерстве с российским ООО "Инфраструктурное развитие".
Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин ожидает, что открытие аэропорта в Сухуме добавит туристов, но только при доступной стоимости перелетов и широкой географии рейсов в Россию.
"Думаю, при доступной стоимости перелетов и широкой географии рейсов в Россию турпоток может подрасти на 5-10%. Основные абхазские курорты Пицунда и Гагра расположены все же ближе к аэропорту Адлера, и, если расширить переход на КПП Псоу на границе с Абхазией, можно будет добираться до них за час-полтора
Конечно, работающий аэропорт окажет сильное влияние и на сам Сухум, и на города южнее него – туда удобнее станет летать. И это станет мегасобытием и для местных жителей", - подчеркнул эксперт.
Это отчасти сказалось на загрузке небольших частных гостиниц, но новое предложение вызвало большой интерес на рынке, в Абхазию активнее поехали более требовательные туристы, так как объем и качество услуг в новых отелях высокого уровня, а цены заметно ниже сочинских.
Мы видим хороший спрос и на этот сезон", - сказала она.
Кроме того, если туристы, например, будут отдыхать в той части Абхазии, которая ближе к России, то им из Сочи будет добираться столько же, сколько из сухумского аэропорта", - заключила эксперт.
Фото: "Спутник-Абхазия"
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