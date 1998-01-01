Аэропорт в Абхазии должен открыться к началу туристического сезона

Эксперты считают, что открытие аэропорта в Сухуме добавит туристов при доступной стоимости перелетов и широкой географии рейсов

Регулярные рейсы из Москвы в реконструированный аэропорт Сухума (Абхазия) могут быть запущены в начале летнего сезона этого года, заявил и.о. президента Абхазии Бадра Гунба на встрече с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, - сообщает «Интерфакс».

"Уверен, что к началу туристического сезона мы откроем регулярные рейсы из Сухума в Москву" , - сказал г-н Гунба.



По его словам, сейчас завершается реконструкция аэропорта. В пятницу, 7 февраля, запланирован тестовый полет. По словам Старовойта, в полетах в Абхазию заинтересованы несколько российских авиакомпаний.

Касаясь деятельности пропускного пункта на границе с Абхазией, министр отметил, что РФ планомерно наращивает его пропускную способность. "Мы рассчитываем до полутора раз увеличить емкость этого пункта пропуска", - сказал он.



Соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме РФ и Абхазия заключили в июне 2023 года на ПМЭФ. В октябре правительство Абхазии подписало соглашение о государственно-частном партнерстве с российским ООО "Инфраструктурное развитие".



Расположенный в 18 км от столицы Абхазии, сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. В советский период он обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. - зимой. В 1993 году из-за военных действий аэропорт был закрыт.

В Минэкономразвития РФ инвестиции в реконструкцию аэропорта ранее оценивали в более 12 млрд руб.



Туроператоры считают, что турпоток в Абхазию из России может вырасти после открытия аэропорта в Сухуме, если стоимость перелетов будет доступной, а география полетов в российские города – достаточно большой, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии.

Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин ожидает, что открытие аэропорта в Сухуме добавит туристов, но только при доступной стоимости перелетов и широкой географии рейсов в Россию.

"Думаю, при доступной стоимости перелетов и широкой географии рейсов в Россию турпоток может подрасти на 5-10%. Основные абхазские курорты Пицунда и Гагра расположены все же ближе к аэропорту Адлера, и, если расширить переход на КПП Псоу на границе с Абхазией, можно будет добираться до них за час-полтора

Конечно, работающий аэропорт окажет сильное влияние и на сам Сухум, и на города южнее него – туда удобнее станет летать. И это станет мегасобытием и для местных жителей", - подчеркнул эксперт.

По его оценке, сейчас спрос на курорты Абхазии на 5-10% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.



Коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах также считает Абхазию чрезвычайно перспективным направлением.

"Страна традиционно считалась бюджетной, но в прошлом году здесь открылось сразу несколько больших качественных отелей, которые предложили отдых по системе "все включено", их активно продвигали и предлагали крупные туроператоры.

Это отчасти сказалось на загрузке небольших частных гостиниц, но новое предложение вызвало большой интерес на рынке, в Абхазию активнее поехали более требовательные туристы, так как объем и качество услуг в новых отелях высокого уровня, а цены заметно ниже сочинских.

Мы видим хороший спрос и на этот сезон", - сказала она.



По ее словам, это способствует усилению позиций Абхазии на российском туристическом рынке.

"Рейсов в Абхазию не было с советских времен. Их появление несомненно увеличит поток, но будет зависеть от того, какие авиакомпании будут летать и из каких регионов России.

Кроме того, если туристы, например, будут отдыхать в той части Абхазии, которая ближе к России, то им из Сочи будет добираться столько же, сколько из сухумского аэропорта", - заключила эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: "Спутник-Абхазия"