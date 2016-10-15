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11 марта
Vietnamnews: Безвизовый въезд для россиян продлен до марта 2028 года
В минувшем году турпоток из России во Вьетнам вырос на 85% и составил 232 тыс. человек

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Власти Вьетнама для увеличения турпотока решили продлить безвизовый режим въезда для туристов из 12 стран, включая Россию, с 15 марта 2025 года до 14 марта 2028, сообщают местные СМИ, которые цитирует «Интерфакс».

 

Такой режим действует с августа 2023 года по 14 марта 2025 года и распространяется на граждан России, Франции, Германии, Италии, Испании, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Южной Кореи и Японии.

Он позволяет туристам из этих стран въезжать во Вьетнам и находиться в стране без визы 45 дней.
С 1 марта по 31 декабря 2025 года Вьетнам также ввел безвизовый режим въезда на 45 дней для туристов из Чехии, Швейцарии и Польши.

"Цель этой меры – увеличить въездной турпоток, чтобы достичь целей, поставленных властями страны – 23 млн иностранных туристов в 2025 году. После того, как границы Вьетнама открылись после пандемии, правительство сделало ставку на более гибкую визовую политику, чтобы привлечь больше туристов и увеличить вклад отрасли в экономику", - отмечает портал Vietnamnews.


В 2024 году турпоток из России во Вьетнам вырос на 85% и составил 232 тыс. человек. В 2019 году он достигал 600 тыс.

 

Как сообщалось ранее, с 22 марта "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на популярный курорт Нячанг (аэропорт Камрань). С начала прошлого года перевозчик выполняет рейсы в Хошимин. Туроператоры отмечают, что после появления билетов в Нячанг в продаже спрос на туры вырос втрое.

 

"Нячанг – самый востребованный вьетнамский курорт. Спрос неделя к неделе увеличился практически в три раза после появления новой полетной программы в системе бронирования. Росту также способствует укрепление рубля и отложенный спрос. Весной море в Нячанге спокойное, волны небольшие, ветры слабые. Практически на всех пляжах есть кафе, бары и рестораны с местной и европейской кухней, поэтому большинство туристов берет у нас отели на завтраках или полупансион", - сообщает директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарью Домостроеву, котопую цитирует пресс-служба РСТ.

Руководитель отдела по разработке продукта ITM group Ирина Юрина также рассказала, что с появлением прямых рейсов спрос на Нячанг вырос, как и интерес к Вьетнаму в целом.
"Учитывая отличную погоду в Нячанге и Дананге летом, множество специальных предложений от отелей, туристы все чаще выбирают эти направления для летнего отдыха. Зимой наибольшим спросом пользуется остров Фукуок", - расссказала эксперт.

В компании Anex согласились, что увеличение вариантов перелета по тому или иному направлению всегда положительно влияет на спрос.
"Мы видим высокий интерес туристов к авиабилетом на рейсы "Аэрофлота" в Камрань и турам в Нячанг, бронируют активно. В частности, на рейсах "Аэрофлота" есть брони с глубиной до 7 месяцев. Лидируют по спросу спрос отели 4-5* на базе завтраков, на втором месте питание "все включено" при размещении 5*.

Городские отели, в основном, берут на завтраках, так как развитая инфраструктура Нячанга предлагает множество ресторанов, кафе и баров", - уточнила руководитель отдела по связям с общественностью Виктория Худаева.
/TOURBUS.RU


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