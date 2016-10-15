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11 марта
Vietnamnews: Безвизовый въезд для россиян продлен до марта 2028 года
В минувшем году турпоток из России во Вьетнам вырос на 85% и составил 232 тыс. человек
Власти Вьетнама для увеличения турпотока решили продлить безвизовый режим въезда для туристов из 12 стран, включая Россию, с 15 марта 2025 года до 14 марта 2028, сообщают местные СМИ, которые цитирует «Интерфакс».
Такой режим действует с августа 2023 года по 14 марта 2025 года и распространяется на граждан России, Франции, Германии, Италии, Испании, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Южной Кореи и Японии.
Он позволяет туристам из этих стран въезжать во Вьетнам и находиться в стране без визы 45 дней.
Как сообщалось ранее, с 22 марта "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на популярный курорт Нячанг (аэропорт Камрань). С начала прошлого года перевозчик выполняет рейсы в Хошимин. Туроператоры отмечают, что после появления билетов в Нячанг в продаже спрос на туры вырос втрое.
"Нячанг – самый востребованный вьетнамский курорт. Спрос неделя к неделе увеличился практически в три раза после появления новой полетной программы в системе бронирования. Росту также способствует укрепление рубля и отложенный спрос. Весной море в Нячанге спокойное, волны небольшие, ветры слабые. Практически на всех пляжах есть кафе, бары и рестораны с местной и европейской кухней, поэтому большинство туристов берет у нас отели на завтраках или полупансион", - сообщает директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарью Домостроеву, котопую цитирует пресс-служба РСТ.
Руководитель отдела по разработке продукта ITM group Ирина Юрина также рассказала, что с появлением прямых рейсов спрос на Нячанг вырос, как и интерес к Вьетнаму в целом.
Городские отели, в основном, берут на завтраках, так как развитая инфраструктура Нячанга предлагает множество ресторанов, кафе и баров", - уточнила руководитель отдела по связям с общественностью Виктория Худаева.
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