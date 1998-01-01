«Аэрофлот» впервые в своей истории запускает прямые рейсы из Москвы в Нячанг

Рейсы на вьетнамский курорт будут осуществляться из Шереметьево по пятницам и воскресеньям начиная с 22 марта

Как сообщили нам в пресс-службе авиакомпании, с 22 марта «Аэрофлот» впервые в своей истории запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам). Продажа билетов уже открыта.

Полёты будут выполняться два раза в неделю: вылет из Москвы (Шереметьево) по четвергам и субботам, обратный рейс – по пятницам и воскресеньям. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

«Курорт известен, не только своими длинными песчаными пляжами и живописной природой, но и обилием колоритных достопримечательностей, поэтому считается идеальным местом как для активного отдыха, так и для спокойного уединения.

Нячанг станет вторым пунктом Вьетнама, куда будут выполняться рейсы Аэрофлота из Москвы. 31 января 2024 года авиакомпания возобновила полёты в Хошимин и за прошлый год на этих рейсах перевезла более 73 тыс. пассажиров», - сообщили также в пресс-службе.

Как отмечают в АТОР, туроператоры считают запуск рейсов в Нячанг важным шагом для возвращения «массового классического пляжного Вьетнама» на рынок и фактором для повышения интереса к этому направлению Юго-Восточной Азии в целом.

«Несмотря на обилие удобных и доступных по цене транзитных перелетов в Нячанг или на Фукуок, есть довольно значительная аудитория, предпочитающая сразу оказаться на курорте, даже если такое путешествие будет заметно дороже. Поэтому прямой рейс в Нячанг сможет привлечь дополнительных туристов во Вьетнам. О необходимости прямой перевозки говорят уже достаточно давно», – отмечает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

По мнению туроператоров, тарифы на перелеты в Нячанг будут сопоставимы или немного выше тарифов, которые сейчас действуют у «Аэрофлота» на маршруте Москва – Хошимин – Москва. Сейчас у «Аэрофлота» билеты на прямой рейс в Хошимин стоят от 77 тыс. руб. без багажа, уточнили в «Русском Экспрессе». Во второй половине февраля – от 106 тыс. руб. в обе стороны без багажа.

Как напомнил Артур Мурадян, долететь до Нячанга, используя рейс «Аэрофлота», можно и сейчас. Это будет основной перелет до Хошимина, из которого уже на внутреннем рейсе можно добраться на популярный курорт. Однако последний сегмент является наиболее рискованным для туристов, которые обычно приобретают билеты на рейсы лоукостеров. У бюджетных авиакомпаний нередко случаются отмены или задержки рейсов, подчеркивает вице-президент АТОР.

Напомним, что на днях стало известно, что авиакомпания AZUR air также планирует весной начать полеты в аэропорт Камрань сразу из нескольких городов ЦФО, Сибири и Дальнего Востока.

«В марте мы планируем начать полеты во Вьетнам. Полетная программа в Камрань сейчас рассматривается из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и некоторых других городов Сибири, а также Дальнего Востока.

Пока точное расписание еще формируется, ведем переговоры с туроператорами, смотрим, какая именно маршрутная сеть будет наиболее эффективной и востребованной у туристов», – заявил генеральный директор AZUR air Евгений Королев.

По данным АТОР, эти рейсы будут де-факто чартерными: блоки мест, по предварительным данным, возьмут туроператоры Anex и «Интурист».

/TOURBUS.RU