DigiTaxFree: Самыми «щедрыми» среди зарубежных «шопоголиков» в России стали иранцы

Также на вершине «рейтинге чека» - туристы из Грузии, Вьетнама, Азербайджана и, неожиданно — Нигерии и КНДР

Аналитики цифрового оператора tax free в России DigiTaxFree, изучили траты и оформленные чки tax free иностранными туристами и составили рейтинг самых расточительных шопоголиков в России.

Как было отмечено ранее, в 2024 году иностранные туристы увеличили траты на шоппинг в России в 4,2 раза.

Самыми щедрыми на шоппинг в России стали иранские туристы, которые в среднем тратят 240,9 тыс рублей на покупки. Далее в рейтинге иностранных шопологиков по среднему чеку на покупки расположились гости из Грузии – 214,9 тыс рублей, Нигерии - 196,8 рублей и Вьетнама- 195,2 тыс рублей соответственно.

Жители Туркменистана и Азербайджана также не отказывали себе в расходах– 187,6 и 177,1 тыс рублей составил средний чек этих туристов в российских магазинах*.



Среди «неожиданных» интуристов оказались гости из Корейской народно-демократический республики, которые позволили себе потратить на шоппинг порядка 156 тысяч рублей.

Также подросли траты граждан США со 116, 1 тыс в 2023 году до 182,7 тыс в 2024 году. Итальянцы, сербы и эстонцы продолжают шоппиться во время поездок в России с особым удовольствием и внушительными суммами – 132,4 тыс рублей, 111,8 тыс рублей и 108,8 тыс рублей соответственно составили суммы средних чеков этих туристов в российских магазинах.



Китайские туристы, которые являются несомненными лидерами по въездному туризму, тратят немного меньше в России, но значительно чаще.

Средняя сумма оформленного чека tax free у китайцев составляет более 60 тысяч рублей, а среди любимых категорий покупок у жителей Поднебесной являются ювелирные изделия, европейская и российская косметика и одежда.



«Наши данные показывают, что большинство иностранных туристов, которые оформляют чеки tax free - это граждане Китая, - отмечает Вадим Клементьев.

- Но это вполне объяснимо: китайские туристы, по нашей статистике, чаще всего совершают краткосрочные поездки на 1-2 дня, они активнее других туристов в вопросах получения tax free. Помимо этого именно с Китаем у России набольшее количество пунктов пропуска на границе и зачастую чеки tax free оформляют туристы, которые часто приезжают за покупками в нашу страну».





Шопоголики из Ирана и Вьетнама предпочитают покупать брендовую одежду и обувь в России и косметику/парфюмерию, а нигерийцы останавливали свой выбор в основном на дорогих аксессуарах (кожаные ремни, брендовые сумки и рюкзаки, которые включены в нашем исследовании в категорию аксессуаров).

Интересно, что гости из КНДР выбирали в качестве покупок в России только ювелирные изделия и золото.

Наиболее активными днями для покупок иностранных туристов в российских магазинах и бутиках стали воскресенье (29% от общего количества покупок, совершенных интуристами за неделю), суббота (19%) и пятница (16%).



Напомним, что система возврата НДС за покупки на территории России иностранным туристам, покидающим пределы страны, заработала в России с 2018 года.

Для оформления вычета иностранцам необходимо потратить за один день не менее 10 тыс. рублей в магазинах-участниках системы.

/TOURBUS.RU