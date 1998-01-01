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10 марта
DigiTaxFree: Самыми «щедрыми» среди зарубежных «шопоголиков» в России стали иранцы
Также на вершине «рейтинге чека» - туристы из Грузии, Вьетнама, Азербайджана и, неожиданно — Нигерии и КНДР
Аналитики цифрового оператора tax free в России DigiTaxFree, изучили траты и оформленные чки tax free иностранными туристами и составили рейтинг самых расточительных шопоголиков в России.
Как было отмечено ранее, в 2024 году иностранные туристы увеличили траты на шоппинг в России в 4,2 раза.
Самыми щедрыми на шоппинг в России стали иранские туристы, которые в среднем тратят 240,9 тыс рублей на покупки. Далее в рейтинге иностранных шопологиков по среднему чеку на покупки расположились гости из Грузии – 214,9 тыс рублей, Нигерии - 196,8 рублей и Вьетнама- 195,2 тыс рублей соответственно.
Жители Туркменистана и Азербайджана также не отказывали себе в расходах– 187,6 и 177,1 тыс рублей составил средний чек этих туристов в российских магазинах*.
Также подросли траты граждан США со 116, 1 тыс в 2023 году до 182,7 тыс в 2024 году. Итальянцы, сербы и эстонцы продолжают шоппиться во время поездок в России с особым удовольствием и внушительными суммами – 132,4 тыс рублей, 111,8 тыс рублей и 108,8 тыс рублей соответственно составили суммы средних чеков этих туристов в российских магазинах.
Средняя сумма оформленного чека tax free у китайцев составляет более 60 тысяч рублей, а среди любимых категорий покупок у жителей Поднебесной являются ювелирные изделия, европейская и российская косметика и одежда.
- Но это вполне объяснимо: китайские туристы, по нашей статистике, чаще всего совершают краткосрочные поездки на 1-2 дня, они активнее других туристов в вопросах получения tax free. Помимо этого именно с Китаем у России набольшее количество пунктов пропуска на границе и зачастую чеки tax free оформляют туристы, которые часто приезжают за покупками в нашу страну».
Шопоголики из Ирана и Вьетнама предпочитают покупать брендовую одежду и обувь в России и косметику/парфюмерию, а нигерийцы останавливали свой выбор в основном на дорогих аксессуарах (кожаные ремни, брендовые сумки и рюкзаки, которые включены в нашем исследовании в категорию аксессуаров).
Интересно, что гости из КНДР выбирали в качестве покупок в России только ювелирные изделия и золото.
Для оформления вычета иностранцам необходимо потратить за один день не менее 10 тыс. рублей в магазинах-участниках системы.
/TOURBUS.RU
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