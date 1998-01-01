Новости Cистема tax free заработает в четырех городах России с 10 апреля В случае удачи пилотного проекта система tax free распространится на всю страну

Система возврата НДС на покупки для поcещающих Россию иностранных граждан tax free заработает в Москве, Петербурге, Сочи и Красногорске с 10 апреля, сообщил на пресс-конференции во вторник замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Пока выбрано четыре пункта локации: это Москва — 10 мест, Санкт-Петербург — одно место, Краснодарский край, город Сочи и Московская область, город Красногорск. Всего это больше ста торговых точек. Эта система добровольная для всех городов — можно участвовать или же нет", — сказал он. Г-н Евтухов добавил, что tax free в России стартует 10 апреля. Затем планируется увеличение количества регионов проведения пилотного проекта за счет включения городов – организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург. "Мы рассчитываем, что после удачного пилотного проекта в конце этого года правительство примет решение о распространении системы tax free на всю страну", — сказал г-н Евтухов. По его словам, расширение пилотного проекта до полного распространения на территории России будет возможно после перехода с бумажного документооборота на электронный. В электронной форме система должен заработать к 1 октября 2018 года. Он сообщил, что в связи с введением tax free зарубежный турпоток в Россию может вырасти, так как "это дополнительное звено для его роста". Также г-н Евтухов сообщил, что в аэропортах будет установлена навигация, чтобы туристы могли сориентироваться, где вернуть деньги и каким способом. Как рассказал заместитель начальника главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы Михаил Числов, для того, чтобы вернуть налог, иностранцы должны будут предоставить паспорт, чек о покупке товара и сам товар. При вылете таможенные органы поставят соответствующую отметку. Генеральный директор компании-оператора системы tax free "Global Blue Россия" Наталья Яшкина сообщила, что компенсацию по НДС покинувшие Россию туристы смогут получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту. Как сообщалось ранее, право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Иностранцы смогут сэкономить до 18% (стандартная ставка НДС) на различные товары, в том числе одежду, технику и ювелирные изделия, или 10% на другие товары, включая продукты питания, лекарства и книги, получив возмещение НДС при выезде из страны. Система возврата tax free не будет распространяться на подакцизные товары. Как отмечал ранее в интервью нашему порталу генеральный директор офиса Amadeus в России Леонид Мармер, возглавлявший до февраля этого года компанию «Интурист», «я отношусь к этому решению положительно, тем более что разговор о введении tax free в России шел уже несколько лет. При этом система tax frее в первую очередь коснется туристов из стран Азии и Южной Америки: «Восточные страны – самый растущий сегмент туристического рынка. К нам едут не только из Китая, но и из Южной Кореи, Таиланда, Японии, Вьетнама. А в Латинской Америке уже 11 стран имеют безвизовый въезд в Россию». «Система tax free - хороший фактор для привлечения туристов из этих стран. Однако новшество скорее всего не станет причиной заметного роста турпотока, а будет лишь «приятным бонусом» к пребыванию в нашей стране. Как показывает опыт других стран, ввод системы возмещения НДС нигде не повлиял на увеличение турпотока, но положительно повлиял на стоимость покупок, сделанных туристами», - считает он. По мнению г-на Мармера, именно шопинг в России сам по себе является привлекательным в основном для китайских туристов: «Они тратят во время турпоездки очень много средств, больше, чем стоимость турпакета. Покупают янтарь, украшения, брендовые часы, кожгалантерею и одежду. И они будут активно пользоваться tax free. Туристов из Ирана и Индии российский tax free тоже заинтересует, поскольку в наших столицах товарный ассортимент больше, чем у них. Что касается Латинской Америки, то, несмотря на растущие экономики этих стран, туристы оттуда не всегда достаточно обеспечены, чтобы делать дорогие покупки». Эксперт также напомнил, что «системой заложено ограничение – чек покупки должен быть не менее 10 000 рублей. А это немалая сумма, и это не сувениры. Кроме того, туристу нужно будет оплатить все свои покупки в одном месте и получить после этого купон на tax free. В итоге в выигрыше от новой системы окажутся большие торговые центры». /TOURBUS.RU

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