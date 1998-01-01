Новости Cергей Войтович: «Официальная статистика въездного туризма в Россию не отражает реальную картину» Ведущий эксперт по въездному туризму и гендиректор компании «Свой-ТС» рассказал о том, что мешает восстановлению иностранного турпотока

По статистике Погранслужбы ФСБ РФ, въездной туризм в РФ прошлом году вырос на рекордные 134%. Но некоторые эксперты ставят под сомнение корректность статистики официальной въездного туризма. Об этом «Турбизнес» побеседовал с главой комитета РСТ по международному сотрудничеству, директором туроператора «Свой-ТС» Сергеем Войтовичем. По мнению эксперта, «Официальная статистика въездного туризма в Россию не отражает реальную картину. Возьмем Китай. Многие поездки в Россию из этой страны – это дешевые приграничные туры на автобусах на один-три дня. Это не самый выгодный туризм с точки зрения бизнеса, поскольку он, как правило, с маленьким чеком. Так что в погоне за цифрами отчасти теряется экономическая эффективность въездного туризма. Остальная доля китайского турпотока – это группы и индивидуальные поездки на регулярных рейсах с бюджетом от среднего до высокого. В основном в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, Иркутск». Также у эксперта вызывают сомнения и цифры прибытий туристов из Германии, которая занимает второе место в ТОП-10. Достаточно посмотреть на способ прибытия из этой страны – в основном на автомобилях, вряд ли это туристы. К реальному въездному турпотоку это не имеет отношения. Как и в случае с Туркменией, которая тоже числится в лидерах, - отмечает эксперт. Что кксается въезда туристов из стан Европы и Северной Америки, то, по словам г-на Войтовича, «туристов из Европы, США, Канады нет совсем (редкие исключения подтверждают правило). То есть из всех стран, относящихся к «недружественному Западу». Причина простая: туристы из этих стран, как правило организуют свою поездку через турагентства, а те через туроператоров – классическая схема. Но туроператорам запрещено формировать туры в Россию в любом виде. Вот товар (туры в Россию) и не попадает на полку продаж в турагентства». Но есть и хорошая новость, отмечает эксперт - с времен пандемии копится так называемый «отложенный спрос» и с каждым годом он выше. При отмене санкций мы увидим бум и европейского туризма в том числе. Также г-н Войтович отмечает, что при этом в разы вырос въезд в Россию из стран Ближнего Востока, а также из Ирана, Индии. В 2024 году количество поездок с целью туризма в Россию из Саудовской Аравии составило более 55 тыс., что в 8 раз больше, чем в 2023 году, и в 14 раз больше, чем в самом успешном для въездного туризма 2019 году. Из Кувейта прибыло более 16 тыс., что в 3 раза больше, чем в 2023-м, и в 8 раз превышает уровень 2019 года. Почему арабские туристы полюбили Россию? Этому поспособствовало введение «электронных виз»; взвешенная политика МИД РФ по отношению к израильско-палестинскому конфликту; умеренный климат летом; качественный и относительно недорогой сервис; безопасность и гостеприимство. Однако цифры турпотока пока оставляют желать лучшего – арабских туристов в России очень мало. Общее число международных отправлений с целью отдыха из Саудовской Аравии составляет более 27 млн человек в год, из Кувейта – свыше 2,5 млн человек. Если сопоставить с приведенными выше цифрами, то получится, что на долю РФ приходится только 0,2–0,3% туристов, - замечает эксперт. Причин здесь несколько, считает он. Во-первых, это сложности и недочеты в сервисе «электронных виз». Далее, неоднозначная и «сумбурная» маркетинговая политика по продвижению туров в Россию при высокой конкуренции за туриста из этих стран. И, наконец, отсутствие поддержки государства для туроператоров, организующих пакетные туры на базе чартерной перевозки и регулярной групповой перевозки. «Мое мнение – массовому групповому туризму в Россию мешает невнятная и разнонаправленная политика продвижения. Каждый регион «тянет одеяло» на себя, и в итоге получается плохо. С другой – ЦСР (Центр стратегических разработок) пытается всех объединить, но правовая база мешает. И с третьей стороны: государство пытается замкнуть на себя продвижение туров в Россию и получается для отчета красиво, а по факту – очень средненько», - заключил эксперт. /TOURBUS.RU

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