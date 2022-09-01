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10 февраля
Погранслужба ФСБ РФ: Въездной турпоток в Россию вырос в минувшем году на 134%

В лидерах турпотока — Китай и страны Ближнего Востока


 

Въездной турпоток в Россию, который в 2023 году начал расти после трехлетнего падения, в 2024 продолжил активный рост. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, количество международных прибытий с целью туризма по итогам прошлого года составило 1 млн 572 тыс., и это на 134,4% больше, чем в 2023.

Но до уровня 2019 года, когда было 5 млн 061,7 тыс. прибытий, пока далеко, - сообщает пресс-служба РСТ.

 

В основном среди лидеров роста - страны Ближнего Востока, с которыми активно работали российские принимающие туроператоры.

Лидером по динамике стала Индонезия, которая выросла на 694%, начав с шести сотен прибытий в 2023 году и дойдя почти до 5 тысяч в 2024.

На втором месте Саудовская Аравия с показателем роста 607,7%. Далее Бахрейн (583%), Оман (535,7%), Китай (324,4%), Тайвань (255%), Кувейт (194,5%), Таиланд (151,4%), Катар (85%).

Замыкает десятку лидеров по динамике Белоруссия (74%), вот только непонятно, как считали турпоток: пограничного контроля между странами нет.

 

По количеству прибытий однозначный лидер Китай – 848 тыс., это практически половина турпотока.

Правда, как говорит глава комитета РСТ по международному сотрудничеству, директор туроператора «Свой-ТС» Сергей Войтович, многие поездки в Россию из Китая – это дешевые приграничные туры на автобусах на 1-3 дня: «Не самый выгодный туризм с точки зрения бизнеса, поскольку он, как правило, с маленьким чеком. Так что в погоней за цифрами отчасти теряется экономическая эффективность въездного туризма».

Остальная доля китайского турпотока – это группы и индивидуальные поездки на регулярных рейсах с бюджетом от среднего до высокого. В основном, в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, Иркутск.

Перелеты на регулярных рейсах дают возможность комбинировать количество дней и города.

 

Вызывают сомнения у Сергея Войтовича и цифры по Германии, которая занимает второе место в топ-10. «Достаточно посмотреть на способ прибытия из этой страны – в основном на автомобилях, вряд ли это туристы. К реальному въездному турпотоку это не имеет отношения. Как и в случае с Туркменией, которая тоже числится в лидерах», – отметил эксперт.

О том, что из Туркмении едут не туристы, туроператоры говорили еще по итогам первого полугодия, тогда эта страна тоже значилась в топ-10. Также из первой десятки туроператоры тогда же «удалили» Кубу.

Остальные страны из списка лидеров, даже Казахстан, действительно присылают туристов.

 

Сергей Войтович отметил, что в разы вырос въезд в Россию из стран Ближнего Востока, а также из Ирана, Индии, и остается еще большой потенциал к дальнейшему увеличению турпотока.

Хорошая динамика и у европейских стран. В абсолютных цифрах прибытий не так много, но с учетом трудностей с логистикой и показателей за предыдущие несколько лет 8 тыс. туристов из Италии и 6,5 тыс. из Франции можно считать неплохим итогом года.

 

Как отмечают в свою очередь эксперты АТОР. в 2024 году заметно значительное восстановление именно классического туристического сегмента – с деловыми целями, по официальной статистике, въехало 611,5 тыс. иностранцев, почти в 2,5 раза меньше, чем с целью туризма (1,57 млн).

 

«Как и прогнозировал ранее АТОР, общий рост объемов организованного въездного туристического потока более чем в 2 раза превысил показатели прошлого года. Результат сам по себе неплохой, но по прибытиям организованных туристических групп до 2019 года все еще очень далеко. Наибольший прирост у туроператоров сейчас показывают страны Ближнего Востока. Но такие крупные рынки, как, например, Индия – отстают.

К особенностям 2024 года можно отнести рост средней продолжительности туров, расширение географии путешествий иностранцев по России.

А вот численность иностранных групп сократилась – в среднем она сейчас составляет 15–20 человек (до пандемии этот показатель был на уровне 35–40)»,– говорит Александр Мусихин, вице-президент АТОР по въездному туризму, генеральный директор туроператора «Интурист».

 

«Заметно сокращение глубины продаж, иностранные туристы уже готовы бронировать услуги в короткие сроки и планировать путешествие на ближайшие даты.

В наступившем году в тренде будут небольшие группы, которые приезжают в Россию и на месте дополнительно заказывают те услуги, которые они хотят», – прогнозирует глава «Интуриста».

/TOURBUS.RU

 

 

Источник: РСТ


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