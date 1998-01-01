Евразийский форум горного туризма открылся сегодня в Азербайджане

Сегодня на горном курорте Шахдаг в Азербайджане открылся Евразийский форум горного туризма, который проходит в рамках II Фестиваля горных курортов Евразии, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».



"Участники форума планируют обсудить широкий круг стратегических вопросов, касающихся развития горного туризма региона Евразии.

Спикеры пленарных сессий рассмотрят перспективы создания межгосударственного горного туристического маршрута, обменяются практическим опытом повышения безопасности на горных курортах, обсудят инициативы межпарламентской ассамблеи стран СНГ в этой сфере, механизмы ГЧП в "тяжелой" горной инфраструктуре и другие вопросы", - говорится в сообщении.



Евразийский Альянс горных курортов создан в 2023 году. Эта общественная организация объединяет сегодня шесть ведущих горных курортов Евразии – российский «Роза Хутор», «Амирсой» из Узбекистана, «Шахдаг» из Азербайджана, «Шымбулак» и «Ой Карагай» из Казахстана и курорт Mona Yong Pyong из Южной Кореи.

В нынешнем форуме участвуют не только представители стран, входящих в Евразийский альянс горных курортов (ЕАГК), но и делегаты из Таджикистана, Белоруссии и Кыргызстана.

Впервые партнером Фестиваля горных курортов Евразии выступает российский производитель канатных дорог – компания «Руслет».

Кроме того, отечественная компания «Васта Отель Менеджмент» представит участникам Фестиваля инновационные продукты развития и управления сетями отелей на курортных территориях России.



Участников форума приветствовал советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде, который отметил, что в последние годы страна принимает важные шаги для развития зимнего и горного туризма и горных видов спорта. В результате совершенствуется инфраструктура, создаются новые объекты, отвечающие современным стандартам



"Наше участие в Евразийском альянсе горных курортов способствует расширению партнерства и повышению туристической привлекательности. В последние годы Шахдаг превратился в один из центров проведения международных спортивных соревнований и нам очень важен опыт коллег в этой сфере. Поэтому нынешний форум крайне полезен для того, чтобы чувствовать существующие в этой сфере тренды и понимать лучшие мировые практики", - добавил председатель ЗАО "Туристический центр Шахдаг" Рустам Наджафов.



Как напомнили в пресс-службе, курорт Роза Хутор стал одним из инициаторов создания ЕАГК в 2023 году.

Он также принял в прошлом году первый фестиваль горных курортов Евразии, на котором Шахдаг был выбран следующем местом проведения ежегодного фестиваля.



"Мы традиционно выступаем с инициативами, направленными на совместное развитие туризма между горными курортами Евразии. С точки зрения повышения качества туристических услуг чрезвычайно важно практически реализовать идею создания Межгосударственного горного туристического маршрута.

Надеемся, что по итогам нашей встречи с коллегами в Шахдаге, мы существенно продвинемся на этом пути.

Для курорта Роза Хутор сотрудничество с партнерами в рамках ЕАГК интересно прежде всего для развития нашей коммуникационной стратегии на туристических рынках стран СНГ.

В зависимости от сезона доля туристов из государств Содружества составляет до 65% от всех иностранных гостей, посещающих наш курорт", - сказал в выступлении на форуме замгенерального директора по международным отношениям и туризму курорта Роза Хутор Сергей Хворостяный.

/TOURBUS.RU

Фото: haqqin.az