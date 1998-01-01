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04 марта
Евразийский форум горного туризма открылся сегодня в Азербайджане
В форуме, проходящем на горном курорте Шахдаг, принимают участие ведущие специалисты России, Узбекистана, Азербайджана, Южной Кореи, Таджикистана, Беларуси и Кыргызстана
Сегодня на горном курорте Шахдаг в Азербайджане открылся Евразийский форум горного туризма, который проходит в рамках II Фестиваля горных курортов Евразии, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».
Спикеры пленарных сессий рассмотрят перспективы создания межгосударственного горного туристического маршрута, обменяются практическим опытом повышения безопасности на горных курортах, обсудят инициативы межпарламентской ассамблеи стран СНГ в этой сфере, механизмы ГЧП в "тяжелой" горной инфраструктуре и другие вопросы", - говорится в сообщении.
В нынешнем форуме участвуют не только представители стран, входящих в Евразийский альянс горных курортов (ЕАГК), но и делегаты из Таджикистана, Белоруссии и Кыргызстана.
Впервые партнером Фестиваля горных курортов Евразии выступает российский производитель канатных дорог – компания «Руслет».
Кроме того, отечественная компания «Васта Отель Менеджмент» представит участникам Фестиваля инновационные продукты развития и управления сетями отелей на курортных территориях России.
Он также принял в прошлом году первый фестиваль горных курортов Евразии, на котором Шахдаг был выбран следующем местом проведения ежегодного фестиваля.
Надеемся, что по итогам нашей встречи с коллегами в Шахдаге, мы существенно продвинемся на этом пути.
Для курорта Роза Хутор сотрудничество с партнерами в рамках ЕАГК интересно прежде всего для развития нашей коммуникационной стратегии на туристических рынках стран СНГ.
В зависимости от сезона доля туристов из государств Содружества составляет до 65% от всех иностранных гостей, посещающих наш курорт", - сказал в выступлении на форуме замгенерального директора по международным отношениям и туризму курорта Роза Хутор Сергей Хворостяный.
Фото: haqqin.az
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