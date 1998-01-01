Фестиваль горных курортов стран СНГ открылся на курорте "Роза Хутор"

В форуме принимают участие более 150 представителей стран, входящих в Евразийский альянс горных курортов

Фестиваль горных курортов стран СНГ открылся на курорте "Роза Хутор" в Сочи, в нем принимают участие более 150 представителей стран, входящих в Евразийский альянс горных курортов (ЕАГК) — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, России и Узбекистана, - сообщает пресс-служба курорта.

"Фестиваль сочетает самые разные форматы общения, что позволяет создавать правильную атмосферу для профессионального и дружеского диалога. Тем самым мы способствуем укреплению межгосударственных, экономических и культурных связей между нашими странами.

Деятельность Евразийского альянса горных курортов, под эгидой которого проходит фестиваль, будет обеспечивать единый уровень сервиса и действие программ лояльности горных курортов, что позволит увеличить общий турпоток", — рассказал на открытии генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Как отметили в пресс-службе сочинского курорта, работу по созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) курорты "Роза Хутор", "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) начали в июне 2023 года. В ноябре того же года к альянсу присоединился курорт "Шахдаг" (Азербайджан).

"Объединение призвано обеспечить платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов.

Среди основных целей альянса – продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности", — сообщили в пресс-службе.

Фестиваль горных курортов Евразии стал первым из запланированных EAГK мероприятий. Он приурочен к десятилетию сочинской Олимпиады, которое отмечается в этом году.

"Любая кооперация выгодна, любое взаимодействие – это обмен опытом, который приводит к повышению качества. Если курорты общаются и формируют какие-то стандарты, то они никогда их не понизят. Не для кого ни секрет, что взаимное продвижение носит мультипликативный эффект, поэтому мы поддерживаем такие мероприятия. Н

а примере "Розы Хутор" могу сказать, что перенять здесь есть много что: прекрасная организация, работа инструкторов, слаженная работа все служб, плюс гармоничное отношение к окружающей среде. Все это было закреплено на законодательном уровне, поэтому здесь есть много чему поучиться", — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

Программа фестиваля предусматривает профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия.

В частности, обмен опытом между инструкторами и спасателями курортов, обсуждение вопросов развития горных курортов без ущерба для экологии и других проблем. Фестиваль продлится до 16 марта.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба "Роза Хутор"