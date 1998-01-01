Туроператоры: Спрос на отдых во Вьетнаме значительно вырос

Основная причина — предстоящее начало полетов «Аэрофлота» из Москвы на курорт Нячанг три раза в неделю

Как мы сообщали ранее, «Аэрофлот» с 22 марта начинает полеты из Москвы в международный аэропорт Камрань, расположенный в 30 км от курорта Нячанг. Изначально заявлено о двух рейсах в неделю, но на прошлой неделе перевозчик пообещал с 1 апреля увеличить их число до трех из-за высокого спроса.

До этого авиакомпания летала из Москвы только в Хошимин. Туроператоры сообщили о значительном росте интереса туристов не только к Нячангу, но и Вьетнаму в целом после появления билетов в системах бронирования, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Нячанг – самый востребованный вьетнамский курорт. Спрос неделя к неделе увеличился практически в три раза после появления новой полетной программы в системе бронирования. Росту также способствует укрепление рубля и отложенный спрос. Весной море в Нячанге спокойное, волны небольшие, ветры слабые.

Практически на всех пляжах есть кафе, бары и рестораны с местной и европейской кухней, поэтому большинство туристов берет у нас отели на завтраках или полупансион», – рассказала директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева.

По ее словам, в Нячанге есть также отели «все включено», хотя их не так много, как в Турции или Египте. Как правило, такой формат предлагают гостиницы 4-5*. Популярны Selectum Noa Resort Cam Ranh 5*, Vinpearl Resort Nha Trang 5* и другие.

«В конце марта неделя в Нячанге с размещением в отеле 3* обойдется от 180 тыс. рублей на двоих без питания. Стоимость «четверки» на завтраках составит от 205 тыс.», – пояснила г-жа Домостроева.

Руководитель отдела по разработке продукта ITM group Ирина Юрина говорит, что с появлением прямых рейсов спрос на Нячанг, безусловно, возрастет, как и интерес к Вьетнаму в целом. «Учитывая отличную погоду в Нячанге и Дананге летом, множество специальных предложений от отелей, туристы все чаще выбирают эти направления для летнего отдыха. Зимой наибольшим спросом пользуется остров Фукуок», – рассказала эксперт.

В 2024 году количество туристов, посетивших Вьетнам через ITM group, увеличилось почти в четыре раза по сравнению с 2023 годом.

«Наши туристы чаще выбирают стыковочные рейсы. Этой зимой активно использовались перелеты Turkmenistan Airlines и китайских авиаперевозчиков. Qatar Airways сейчас предлагает отличные цены. Востребованы и прямые рейсы «Аэрофлота» в Хошимин.

Надеемся на дальнейшее расширение прямой перевозки, с нетерпением ждем возвращения Vietnam Airlines», – заметила г-жа Юрина.

В компании Anex согласны, что увеличение вариантов перелета по тому или иному направлению всегда положительно влияет на спрос. Продажи рейсов «Аэрофлота» в Камрань и туров в Нячанг туроператор анонсировал более двух недель назад. Бронировать стали с первых дней.

Помимо рейсов из Москвы, в компании предложат и из Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы с удобными стыковками в Москве.

«Чувствуется интерес к направлению, туры бронируют активно. В частности, на рейсах «Аэрофлота» есть брони с глубиной до 7 месяцев. Лидирует спрос на отели 4-5* на базе завтраков, на втором месте питание «все включено» при размещении 5*. Городские отели, в основном, берут на завтраках, так как развитая инфраструктура Нячанга предлагает множество ресторанов, кафе и баров.

Недельный тур из Москвы на двоих будет стоить от 210 тыс. рублей с перелетом «Аэрофлотом» и проживанием в отеле 3*. А отель Selectum Noa Resort Cam Ranh 5* на двоих с теми же условиями – от 267 тыс.», – уточнила руководитель отдела по связям с общественностью Виктория Худаева.

Аналитик PR-службы компании «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко также считает, что прямой рейс до Нячанга значительно повлияет на спрос.

«С прямым перелетом Нячанг станет доступным курортом, не уступающим Пхукету или Паттайе. Спрос на туры во Вьетнам в этом зимнем сезоне существенно превышает прошлогодние показатели. Нячанг и остров Фукуок делят первую строчку в рейтинге предпочтений наших клиентов – на них приходится по 32% в общих бронированиях Вьетнама. Средняя глубина продаж составляет 2 месяца, почти половина туристов выбирают отели 5*», – говорит эксперт.

Напомним, что в 2024 году турпоток из России во Вьетнам вырос на 85% и составил 232 тыс. человек.

/TOURBUS.RU