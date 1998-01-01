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24 февраля
Горячие авиановости
"Аэрофлот" с 1 апреля увеличит число рейсов из Москвы во вьетнамский Нячанг/ Самолет Nordwind, выполнявший рейс Шереметьево - Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в Пулково/ Рейс а/к"Азимут" Минеральные Воды-Дубай, вернулся в аэропорт вылета
"Аэрофлот" с 1 апреля увеличит число рейсов из Москвы во вьетнамский Нячанг
Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 апреля увеличит число рейсов из Москвы во вьетнамский Нячанг до трех в неделю, сообщает к авиакомпания.
Перевозчик напоминает, что планирует начать полеты в Нячанг 22 марта с двух рейсов в неделю.
Однако из-за высокого спроса было решено увеличить их число до трех. Рейсы будут выполняться сначала по четвергам и субботам, а с 1 апреля – еще и по вторникам.
Стоимость билетов начинается от 78,6 тыс. рублей в один конец.
С конца января 2024 года перевозчик начал выполнять рейсы из Москвы в Хошимин. За 2024 год на направлении было перевезено 73 тыс. пассажиров.
Как ранее отмечали туроператоры, интерес к направлению очень высок, но рост сдерживает недостаток прямых рейсов на курорты. Пока они выполняются только из Иркутска.
Самолет Nordwind, выполнявший рейс Шереметьево - Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в Пулково
В воскресенье самолет Nordwind, выполнявший рейс N4-551 Шереметьево - Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково.
Посадка прошла благополучно. Надзорное ведомство организовало проверку. Соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг контролируется.
Туристов, которые летели на Кубу рейсом авиакомпании Nordwind, севшим из-за неисправности в петербургском аэропорту Пулково, отправили на кубинский остров Кайо-Коко запасным бортом вечером в воскресенье, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды-Дубай, принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем воздушного судна, сообщила в воскресенье пресс-служба авиакомпании.
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