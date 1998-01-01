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"Аэрофлот" с 1 апреля увеличит число рейсов из Москвы во вьетнамский Нячанг/ Самолет Nordwind, выполнявший рейс Шереметьево - Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в Пулково/ Рейс а/к"Азимут" Минеральные Воды-Дубай, вернулся в аэропорт вылета

"Аэрофлот" с 1 апреля увеличит число рейсов из Москвы во вьетнамский Нячанг

Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 апреля увеличит число рейсов из Москвы во вьетнамский Нячанг до трех в неделю, сообщает к авиакомпания.

Перевозчик напоминает, что планирует начать полеты в Нячанг 22 марта с двух рейсов в неделю.

Однако из-за высокого спроса было решено увеличить их число до трех. Рейсы будут выполняться сначала по четвергам и субботам, а с 1 апреля – еще и по вторникам.

Стоимость билетов начинается от 78,6 тыс. рублей в один конец.

С конца января 2024 года перевозчик начал выполнять рейсы из Москвы в Хошимин. За 2024 год на направлении было перевезено 73 тыс. пассажиров.

Российский турпоток во Вьетнам в 2024 году вырос на 85%, до более чем 230 тыс. человек. До пандемии он составлял около 600 тыс.

Как ранее отмечали туроператоры, интерес к направлению очень высок, но рост сдерживает недостаток прямых рейсов на курорты. Пока они выполняются только из Иркутска.

Самолет Nordwind, выполнявший рейс Шереметьево - Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в Пулково

В воскресенье самолет Nordwind, выполнявший рейс N4-551 Шереметьево - Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково.

По предварительным данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, причиной стала техническая неисправность.

Посадка прошла благополучно. Надзорное ведомство организовало проверку. Соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг контролируется.

Туристов, которые летели на Кубу рейсом авиакомпании Nordwind, севшим из-за неисправности в петербургском аэропорту Пулково, отправили на кубинский остров Кайо-Коко запасным бортом вечером в воскресенье, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"По данным туроператора Pegas Touristik, резервный борт прибудет из Москвы ориентировочно через 6,5 часов. Пассажирам раздали ваучеры на еду и воду, багаж не выгружали", - говорилось вчера в сообщении в телеграм-канале ассоциации.

По данным АТОР, туристов, которые отдыхали на Кайо-Кайо, из отелей привезли к новому обратному рейсу.



Самолет а/к"Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды-Дубай, вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды-Дубай, принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем воздушного судна, сообщила в воскресенье пресс-служба авиакомпании.



"В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса А46087 Минеральные Воды-Дубай 23 февраля 2025 года принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем самолета. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Минеральные Воды 06:11 мск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров рейса доставит в Дубай резервный борт авиакомпании.

/TOURBUS.RU



