Генпрокуратура направила судебный иск к аэропорту «Домодедово» и его владельцам

Генеральная прокуратура РФ направила в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы "Домодедово" и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика, сказано в материалах судебной картотеки, с которыми ознакомился сегодня «Интерфакс».



В ответчиках - 30 компаний, включая те, что участвуют в управлении аэропортом: ООО "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово эрфилд", ООО "Домодедово коммершл сервисиз" и пр. Также в списке несколько компаний из структуры владения аэропортом, в том числе МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", МКООО "Асьенда инвестментс лимитед", "Аламо (трасти) си вай лимитед", "Фонд Атлант фаундейшн". Помимо Каменщика в ответчиках оказался Валерий Коган, возглавляющий набсовет аэропорта.

Также Генпрокуратурой подано заявление об обеспечительных мерах.



Материалы, поясняющие суть исковых претензий, пока не опубликованы. Комментариями "Домодедово" и Генпрокуратуры "Интерфакс" пока не располагает.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air.



Позиция аэропорта "Домодедово" по иску Генеральной прокуратуры РФ будет сформирована после его подробного изучения, сообщила "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"Московский аэропорт "Домодедово" строго соблюдает все требования действующего законодательства. Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением", - сказала она.

А свою очередь «КоммерсантЪ» сегодня пишет, что подаче иска в Арбитражный суд Московской области предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово. По ее результатам последовало обращение в суд одного из заместителей генпрокурора России. Содержание документа пока не раскрывается.

По данным издания, ответчикам заявление генпрокуратуры было направлено по почте, а о результатах проверки им не сообщили.

Однако, исходя из практики подобных дел, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству, отметил собеседник газеты.

По данным другого источника, цель иска — обращение в доход государства 100% акций холдинга, который владеет Домодедово.

Напромним, что вопрос о передаче Домодедово государству уже поднимался в 2011 году, когда в результате теракта, устроенного смертником, погибли 37 человек и в отношении владельца аэропорта Дмитрия Каменщика было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Однако тогда в Генпрокуратуре сочли его уголовное преследование незаконным, и после ряда решений тогдашнего руководства надзорного органа оно было прекращено.

/TOURBUS.RU