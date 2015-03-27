|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
29 января
Генпрокуратура направила судебный иск к аэропорту «Домодедово» и его владельцам
По мнению ряда источников, цель иска — передача аэропорта государству
Генеральная прокуратура РФ направила в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы "Домодедово" и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика, сказано в материалах судебной картотеки, с которыми ознакомился сегодня «Интерфакс».
"Московский аэропорт "Домодедово" строго соблюдает все требования действующего законодательства. Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением", - сказала она.
А свою очередь «КоммерсантЪ» сегодня пишет, что подаче иска в Арбитражный суд Московской области предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово. По ее результатам последовало обращение в суд одного из заместителей генпрокурора России. Содержание документа пока не раскрывается.
По данным издания, ответчикам заявление генпрокуратуры было направлено по почте, а о результатах проверки им не сообщили.
Однако, исходя из практики подобных дел, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству, отметил собеседник газеты.
По данным другого источника, цель иска — обращение в доход государства 100% акций холдинга, который владеет Домодедово.
Напромним, что вопрос о передаче Домодедово государству уже поднимался в 2011 году, когда в результате теракта, устроенного смертником, погибли 37 человек и в отношении владельца аэропорта Дмитрия Каменщика было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
Однако тогда в Генпрокуратуре сочли его уголовное преследование незаконным, и после ряда решений тогдашнего руководства надзорного органа оно было прекращено.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72