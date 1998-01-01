Развивать туризм в республике Республики Алтай теперь будет Ольга Филипенкова

Новый первый замминистра экономического развития Республики Алтай ранее отвечала за развитие курортов Роза Хутор и Красная Поляна и туризм на Ямале

Первым заместителем министра экономического развития Республики Алтай назначена экс-глава Центра развития туризма на Полярном Урале Ольга Филипенкова, сообщает cегодня пресс-служба ведомства.

"На пост первого заместителя министра экономического развития Республики Алтай назначена Ольга Филипенкова. В сферу ее ответственности войдут внешнеэкономическая деятельность, экспорт и национальные проекты. Ей предстоит возглавить работу по динамичному развитию отрасли туризма и формированию качественных условий для развития бизнеса.

Такое назначение является стратегическим шагом, который придаст новый импульс развитию региона и привлечет инвестиции в ключевые отрасли экономики", - говорится в сообщении.



Ольга Филипенкова хорошо известна прфессионалам туризма. Долгие годы она работала директором по маркетингу и развитию горнолыжных курортов Роза Хутор и Красная Поляна в горном кластере Сочи.

Г-жа Филипенкова лауреат премии правительства РФ по туризму за реализацию в Красной Поляне концепции интегрированного курорта, в рамках которой создан комплексный горный курорт нового типа.

В марте 2024 года была назначена управляющим директором АНО "Центр развития туризма на Полярном Урале", где отвечала за развитие туризма на Ямале.

"В должности управляющего директора АНО "Центр развития туризма на Полярном Урале" Ольга Филипенкова займется стратегическим развитием туристического потенциала территории, созданием и развитием туристического бренда, комплексным продвижением, а также коммерческими проектами, направленными на популяризацию туризма на Ямале", - говорилось тогда в сообщении пресс-службы АНО.

"Ямал обладает огромным туристическим потенциалом, и ему действительно есть что предложить гостям: горы, арктическая природа, уникальная культура коренных народов Севера – и всё это всего лишь в двух с половиной часах полета на самолёте из Москвы", - заявила тогда эксперт.

/TOURBUS.RU