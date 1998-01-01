Ольга Филипенкова будет развивать новый перспективный горнолыжный кластер на Ямале

Бывший директор по стратегическому развитию Курорта Красная Поляна в Сочи назначена управляющим директором АНО "Центр развития туризма на Полярном Урале", сообщает пресс-служба центра.

«В должности управляющего директора АНО "Центр развития туризма на Полярном Урале" Ольга Филипенкова займется стратегическим развитием туристического потенциала территории, созданием и развитием туристического бренда, комплексным продвижением, а также коммерческими проектами, направленными на популяризацию туризма на Ямале», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Ольга Филиппенкова более 15 лет занимается управлением и развитием туристических территорий. Ольга - лауреат премии правительства РФ по туризму за реализацию в Красной Поляне концепции интегрированного курорта, в рамках которой создан комплексный горный курорт нового типа.

"Ямал обладает огромным туристическим потенциалом, и ему действительно есть что предложить гостям: горы, арктическая природа, уникальная культура коренных народов Севера – и всё это всего лишь в двух с половиной часах полета на самолёте из Москвы", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, ещё недавно Ямал был недооцененным регионом на туристической карте страны.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, "Сейчас на Полярном Урале создается туристический кластер с горнолыжным курортом, отелями различных категорий, СПА-центром, возможностью посетить самые красивые места природного парка “Ингилор”. Туристический комплекс, входящий в кластер, – первый подобный объект в стране, который строится по принципу концессии.

Благодаря климатическим условиям на Ямале самый продолжительный горнолыжный сезон в мире, который длится 9 месяцев в году – с октября по май. В состав туристического кластера войдут природный комплекс Харбейский, озера Большое Щучье и Хадатаёганлор.

Бюджетные эффекты от реализации проекта — более 20 млрд руб., количество создаваемых рабочих мест на стадии строительства и эксплуатации – не менее 2 тыс.".

/TOURBUS.RU