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17 января
Туроператоры: Падение продаж летних туров в Анапу достигает 70%
Между тем, несмотря на экологическое бедствие, цены в гостиницах Анапы пока что не снижаются
В туркомпаниях фиксируют падение продаж туров в Анапу на лето, по разным оценкам, до 70%, а российские туристы рассматривают в качестве альтернативы пляжный отдых в Абхазии, сообщили представители туриндустрии, опрос которых сегодня публикует «Интерфакс».
Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута., часть которого вынесло на берег.
Ликвидацией последствий аварии занимаются представители МЧС и волонтеры.
"Есть несколько категорий туристов, которые приезжают на отдых в Анапу. Это россияне, приезжающие на лечение в санатории, по ним мы фиксируем проседание продаж в 4%. Следующая группа – туристы, которые приехали по путевке от предприятия, здесь также минус 4-5%, детский отдых снизился на 15%.
И самая многочисленная категория – туристы, которые сами строят свои планы на путешествия и хотели этим летом отдохнуть в Анапе. И здесь мы видим проседание продаж до 70%, особенно по бронированиям отелей 4-5*", - рассказал генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Путевки приобретались в рамках акций раннего бронирования по хорошей цене, а отменить поездку без штрафа можно и за две недели до заезда".
Если же турпоток переориентируется, например, на Сочи, то это очевидно перегреет цены на направлении", - заключил эксперт.
/TOURBUS.RU
Фото: regions.ru
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