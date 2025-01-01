Новости Туроператоры: Падение продаж летних туров в Анапу достигает 70% Между тем, несмотря на экологическое бедствие, цены в гостиницах Анапы пока что не снижаются

В туркомпаниях фиксируют падение продаж туров в Анапу на лето, по разным оценкам, до 70%, а российские туристы рассматривают в качестве альтернативы пляжный отдых в Абхазии, сообщили представители туриндустрии, опрос которых сегодня публикует «Интерфакс». Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута., часть которого вынесло на берег. Ликвидацией последствий аварии занимаются представители МЧС и волонтеры.

"Есть несколько категорий туристов, которые приезжают на отдых в Анапу. Это россияне, приезжающие на лечение в санатории, по ним мы фиксируем проседание продаж в 4%. Следующая группа – туристы, которые приехали по путевке от предприятия, здесь также минус 4-5%, детский отдых снизился на 15%. И самая многочисленная категория – туристы, которые сами строят свои планы на путешествия и хотели этим летом отдохнуть в Анапе. И здесь мы видим проседание продаж до 70%, особенно по бронированиям отелей 4-5*", - рассказал генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.



Он отметил, что сейчас россияне готовы рассматривать альтернативные направления на лето. Так, растет число бронирований Каспийского моря, Абхазии, Крыма, который предлагает отдых по цене, сопоставимой с Анапой.



Между тем, по словам г-на Мкртчяна, цены в гостиницах Анапы не снижаются в отличие от бронирований. Так, Grand Hotel Anapa 5* предлагает семье с двумя детьми недельный отдых с питанием "все включено" от 212 тыс. рублей, а "Гранд Сапфир" 4* - от 109,5 тыс. рублей с завтраками.

"Отельеры заняли выжидательную позицию, поскольку пока не понятно, каким будет для Анапы летний сезон. В январе-феврале никто не намерен снижать цены, есть еще надежда, что все обойдется и туристы вернутся, несмотря на проблемы с ранним бронированием", - пояснил он.



Эксперт считает, что если ситуация не улучшится, то снижения цен в гостиницах Анапы следует ожидать во второй половине марта.

"Я уверен, что если Анапа станет дешевле на 30-40%, чем Сочи, то туристы поедут, несмотря на пятна мазута в Черном море", - подчеркнул Мкртчян.



Член правления Российского союза туриндустрии и генеральный директор компании "Турплатформа" Сергей Толчин однако считает, что до летнего сезона ситуация в Анапе стабилизируется.

"Педалирование исключительно неблагоприятной информации напрямую влияет на спрос. Мы уже видим замедление темпов бронирования и снижение глубины продаж. Впрочем, массово аннулировать туры на лето туристы пока не спешат, выжидают. Путевки приобретались в рамках акций раннего бронирования по хорошей цене, а отменить поездку без штрафа можно и за две недели до заезда".



Как отметил г-н Толчин, обстановка на побережье уже сейчас значительно улучшилась, мазут, в том числе и мелкие его фракции, оперативно убирают волонтеры и МЧС.

"Конечно, Анапа зависит от чистоты моря и состояния пляжей, но на курорте много объектов от 3* до 5* с собственной развитой инфраструктурой, бассейнами, аквапарками, спа-комплексами. Если же турпоток переориентируется, например, на Сочи, то это очевидно перегреет цены на направлении", - заключил эксперт. /TOURBUS.RU Фото: regions.ru

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