Эксперты: Темпы очистки пляжей Краснодарского края после разлива мазута внушают оптимизм

Отказов от новогоднего отдыха на курортах сочинского побережья в связи с инцидентом пока что нет

Темпы очистки пляжей Краснодарского края после недавнего разлива мазута из-за крушения танкеров внушают оптимизм, считает вице-президент Российского союз туриндустрии Юрий Барзыкин.

По информации пресс-служюы РСТ, отказов от новогоднего отдыха на курортах Черноморского побережья от Сочи до Анапы в связи с инцидентом нет.

«Со времени разлива прошло не так много времени, процесс очистки кропотливый, сложный организационно и физически, но пятно постепенно убирают. Сейчас задействованы три основные силы – МЧС, которая координирует весь процесс, организации местной власти и большое количество волонтеров.

Судя по темпам, к февралю-марту можно ожидать окончания работ, весь мазут будет убран с берега и не повлияет на летний сезон. Несомненно, произошедшее – очень нежелательное событие, но оно носит локальный характер. И сейчас, судя по всему, самая острая фаза прошла», – рассказал эксперт.

«По нашим данным, на курортах от Сочи до Анапы не было отказов от новогоднего отдыха, в том числе корпоративных заездов. Важно, что не пострадала инфраструктура курортов», – уточнил г-н Барзыкин.

Владельцы и топ-менеджеры расположенных на загрязненных участках побережья отелей пока не готовы комментировать ситуацию. Остается неясным, сколько времени займет ликвидация последствий аварии, и пока нет рекомендаций властей о том, можно ли выходить на пляжи.

Но гостиницы активно участвуют в очистке побережья, причем многие это делают силами своих сотрудников, не дожидаясь помощи коммунальных служб и волонтеров.

Как ранее сообщал РСТ, инцидент пока не повлиял на бронирования туров на лето в связи с тем, что в декабре они традиционно невелики. Эксперты союза надеются, что нефтепродукты с пляжей удастся убрать до начала активных продаж и заметных последствий для летнего курортного сезона не будет.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, всего на вечер воскресенья было собрано около 12 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, очищено около 34 км побережья. На месте работают около 6 тыс. спасателей и волонтеров, а также более 250 единиц техники.

Участки побережья обрабатываются поэтапно, работы идут непрерывно в течение всего

светового дня. Спасатели и волонтеры собрали основную массу нефтепродуктов в устье реки Можепсин города Анапы. Ранее от мазута очистили центральный пляж – от лаунж-зоны до гранд-отеля «Анапа». С центрального пляжа Витязево было вывезено около 300 тонн нефтепродуктов и загрязненного песка.

Участок береговой полосы протяженностью около километра практически очищен, идет работа по зачистке мелких вкраплений мазута. На других участках побережья также продолжаются работы. Всего, по данным властей Анапы, мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе загрязнено 44 км береговой линии города-курорта.

В поселке Витязево города-курорта Анапы после разлива нефтепродуктов в Чёрном море открыли пункт спасения птиц.

В субботу и воскресенье пятна мазута, разлившегося при крушении танкеров, были обнаружены также на побережье Крыма, - отмечают в РСТ.

/TOURBUS.RU

Фото: RIA.ru