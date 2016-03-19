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Flydubai возобновит рейсы в аэропорты Сочи и Минвод с 23 января

Популярные рейсы из южных регионов в Дубай были отменены накануне Нового года, что создало проблемы для сотен туристов

Авиакомпания Flydubai возобновит рейсы в аэропорты Сочи и Минеральных вод, которые были отменены 28 декабря. Полеты по расписанию будут восстановлены с 23 января 2025 года.

Об этом сообщает АТОР со ссылкой на туроператора Space Travel и официальное сообщение авиакомпании.

Первй рейс FZ977 из Дубая в Минводы запланирован на 23:10 23 января, обратный (FZ978) – на 3:10 утра 24 января. Согласно расписанию, опубликованному в системе продаж перевозчика, далее рейсы будут выполняться ежедневно. Билеты в продаже есть на год вперед.

Стоимость билетов из Минеральных вод и обратно на неделю (23.01 - 30.01) на одного пассажира (тариф с включенным провозом багажа) составляет 69 тыс. рублей.

Рейс из Дубая в Сочи FZ971 запланирован на 8:20 25 января, обратный (FZ972) – на 12:30 25 января. Далее рейсы будут выполняться трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам. А с 30 апреля и по 31 августа – ежедневно. Продажи открыты также на год вперед.

Стоимость билетов из Сочи в Дубай и обратно на неделю (25.01 - 01.02) на одного пассажира (тариф с включенным провозом багажа) составляет 59,9 тыс. рублей.

В Space Travel рассчитывают, что возобновление рейсов способствуют восстановлению спроса на туры в Дубай из Сочи и Минеральных вод.

«Новость, безусловно, отличная, так как на этих рейсах основаны полетные программы, предназначенные для всех туристов из Северокавказского региона.

Конечно, продажи туров замедлились на фоне приостановки рейсов в Дубай, но мы ожидаем полноценного восстановления спроса после фактического начала полетов», – прокомментировали представители туроператора.

Стоимость туров в Дубай из Сочи с вылетом 25 января за двоих на неделю у Space Travel начинаются от 145 тыс. рублей, из Минвод – от 149 тыс. рублей.

Напомним, что ранее туроператоры заявляли о серьезном ударе, который нанесло тубизнесу южного региона РФ предновогоднее решение дубайского перевозчика.

Как отмечал ранее генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов, "Жители Сочи не хотели лететь из Волгограда или Москвы, кто-то не мог доплатить.

Некоторые туристы в итоге отменяли поездки, приходится решать вопросы с отелями по возврату денег, хотя никто не обязан этого делать, еще и в пик сезона.

С кем-то удается договориться, найти компромиссное решение. В любом случае, это большое неудобство для туроператоров».



До 30% путешественников, по словам главы сети «Розовый Слон» Алексана Мкртчана, ранее отказались от планов на отдых: их не устроили дополнительные траты на билеты или вылет не из домашнего аэропорта.

"Люди собирались лететь через Дубай в Бангкок, на Мальдивы, «разлетка» у Flydubai – более 50 стран. Понятно, что мальдивские отели деньги не вернут, а, например, вилла на Мальдивах на Новый год стоит $30 тыс. за 10 дней.

Около 30% туристов отменили поездки, это десятки тысяч людей, которым испортили новогодний отдых, поломали планы. Остальные полетели из других городов, например, из Махачкалы и Москвы. Авиакомпания "Азимут" поставила на Новый год 8 дополнительных рейсов из Минвод в Дубай, это отчасти спасло ситуацию", - пояснил эксперт.

/TOURBUS.RU