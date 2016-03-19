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Flydubai не будет летать из Дубая в Сочи и Минводы до 22 января/ С 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять детям скидку в 50%/ EASA рекомендует избегать полетов в европейской части РФ

Flydubai не будет летать из Дубая в Сочи и Минводы до 22 января

Приостановка рейсов авиакомпании Flydubai (ОАЭ) из Дубая в Сочи и Минводы продлена до 22 января, сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика.

"Полеты авиакомпании Flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортами Минеральных Вод (MRV) и Сочи (AER) временно приостановлены до 22 января 2025 года включительно по техническим причинам", - сказал он.



Пассажиры смогут перебронировать билеты на другие даты или вернуть свои деньги, отметили в компании.

Изначально Flydubai приостановила рейсы в Минводы с 27 декабря по 3 января, в Сочи - с 28 декабря по 2 января. Позднее отмена рейсов была продлена до 9 и 8 января соответственно.



В конце декабря полеты в РФ приостановили еще несколько иностранных авиакомпаний. Это произошло вскоре после катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау 25 декабря.

Среди отменивших рейсы - сама AZAL (перестала летать из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), "Туркменские авиалинии" (между Ашхабадом и Москвой).

В начале января о сокращении рейсов в Москву и Санкт-Петербург на полтора месяца объявила узбекская Qanot Sharq.



С 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять детям скидку в 50%

С 10 января российские авиакомпании будут предоставлять скидку в 50% для детей до 12 лет по внутренним направлениям, сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

"С 1 января 2025 года 23 крупнейшие авиакомпании, а они перевозят более 90% всех пассажиров, начали предоставлять 50-процентную скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов, за исключением бизнес-класса. же перевезено более 260 тысяч ребят. С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением скидки", - рассказал он в рамках совещания президента РФ с членами правительства.

Он напомнил, что малыши до 2 лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и с 90-процентной скидкой на международных рейсах.

Также проработан вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна.

Эта норма, наравне с условием про 50-процентную скидку на перевозку детей до 12 лет, в том числе из многодетных семей, учтена в общих правилах перевозок пассажиров.

EASA рекомендует избегать полетов в европейской части РФ

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) ужесточило руководство по использованию воздушного пространства России, рекомендовав авиакомпаниям облетать почти всю европейскую часть страны.



Согласно обновленной директиве (опубликована на сайте регулятора), перевозчикам рекомендуется не летать в воздушном пространстве РФ к западу от 60-го меридиана на всех эшелонах полета.

Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары, которые фактически охватывают всю европейскую часть России.



Рекомендация действует до 31 июля 2025 года и распространяются, в том числе, на авиакомпании третьих стран, авторизованных EASA. Европейские перевозчики не летают в Россию в результате введенных санкций после 24 февраля 2022 года.

Как отмечается, рекомендация может быть досрочно пересмотрена или отозвана при изменении оценки безопасности полетов в РФ. В сотрудничестве с Европейской комиссией EASA "продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить степень риска" для авиакомпаний.

/TOURBUS.RU