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10 января
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Flydubai не будет летать из Дубая в Сочи и Минводы до 22 января/ С 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять детям скидку в 50%/ EASA рекомендует избегать полетов в европейской части РФ
Flydubai не будет летать из Дубая в Сочи и Минводы до 22 января
Приостановка рейсов авиакомпании Flydubai (ОАЭ) из Дубая в Сочи и Минводы продлена до 22 января, сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика.
Среди отменивших рейсы - сама AZAL (перестала летать из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), "Туркменские авиалинии" (между Ашхабадом и Москвой).
В начале января о сокращении рейсов в Москву и Санкт-Петербург на полтора месяца объявила узбекская Qanot Sharq.
С 10 января российские авиакомпании будут предоставлять скидку в 50% для детей до 12 лет по внутренним направлениям, сообщил министр транспорта Роман Старовойт.
"С 1 января 2025 года 23 крупнейшие авиакомпании, а они перевозят более 90% всех пассажиров, начали предоставлять 50-процентную скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов, за исключением бизнес-класса. же перевезено более 260 тысяч ребят. С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением скидки", - рассказал он в рамках совещания президента РФ с членами правительства.
Он напомнил, что малыши до 2 лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и с 90-процентной скидкой на международных рейсах.
Также проработан вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна.
Эта норма, наравне с условием про 50-процентную скидку на перевозку детей до 12 лет, в том числе из многодетных семей, учтена в общих правилах перевозок пассажиров.
EASA рекомендует избегать полетов в европейской части РФ
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) ужесточило руководство по использованию воздушного пространства России, рекомендовав авиакомпаниям облетать почти всю европейскую часть страны.
Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары, которые фактически охватывают всю европейскую часть России.
Как отмечается, рекомендация может быть досрочно пересмотрена или отозвана при изменении оценки безопасности полетов в РФ. В сотрудничестве с Европейской комиссией EASA "продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить степень риска" для авиакомпаний.
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