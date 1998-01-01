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20 декабря
Пять регионов России получат 1,8 млрд руб. на создание туристической инфраструктуры
Дополнительное финансирование до конца года получат туркластеры в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Оренбургской, Калининградской и Тверской обл.
Правительство РФ до конца года направит пяти регионам более 1,8 млрд рублей на создание сопутствующей инфраструктуры для развития туристических кластеров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"До конца 2024 года ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Дополнительное финансирование из федерального бюджета получат пять регионов. Это Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская, Калининградская и Тверская области.
Благодаря принятому решению на их территориях будут реализованы мероприятия, запланированные в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Напомним, что месяц назад было объявлено, что пять регионов России получат более 800 млн рублей на модернизацию объектов туристической инфраструктуры.
Сегодня распределим между пятью регионами – это Республика Адыгея, Кемеровская область, Пермский, Приморский и Хабаровский края – свыше 800 млн рублей", - заявил г-н Мишустин на заседании правительства.
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