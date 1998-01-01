Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
20 декабря
Пять регионов России получат 1,8 млрд руб. на создание туристической инфраструктуры

Дополнительное финансирование до конца года получат туркластеры в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Оренбургской, Калининградской и Тверской обл.


 

Правительство РФ до конца года направит пяти регионам более 1,8 млрд рублей на создание сопутствующей инфраструктуры для развития туристических кластеров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

 

"До конца 2024 года ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Дополнительное финансирование из федерального бюджета получат пять регионов. Это Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская, Калининградская и Тверская области.

Благодаря принятому решению на их территориях будут реализованы мероприятия, запланированные в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что за счет дополнительных средств в Оренбургской области будут продолжены работы по реконструкции очистных сооружений в городе Соль-Илецке, в Калининградской области построена велодорожка вдоль Балтийского побережья – от Куршской косы до Балтийской косы.

В Адыгее будет продолжено строительство автомобильной дороги Гузерипль – плато Лагонаки, а также объектов водоснабжения и водоотведения.
В Карачаево-Черкесской Республике возведут объекты транспортной и инженерной инфраструктуры Дукка – Пхия – Кислые источники, в Тверской области – объекты электросетевого хозяйства.

 

Напомним, что месяц назад было объявлено, что пять регионов России получат более 800 млн рублей на модернизацию объектов туристической инфраструктуры.
"Многие российские субъекты обладают серьезным туристическим потенциалом и привлекают путешественников из разных уголков нашей страны, а также из зарубежья. Ресурсы для модернизации различных объектов в бюджете предусмотрены.

Сегодня распределим между пятью регионами – это Республика Адыгея, Кемеровская область, Пермский, Приморский и Хабаровский края – свыше 800 млн рублей", - заявил г-н Мишустин на заседании правительства.

По словам премьера, средства пойдут на возведение и ремонт транспортной, коммунальной, обеспечивающей инфраструктуры, в том числе строительство подъездной автотрассы к первой очереди туристического центра города-курорта Новый Шерегеш, на заключительный этап создания набережной в Хабаровске.
"Благодаря такому решению будут реализованы запланированные мероприятия в части инженерных сетей, повышения качества дорог как для туристов, так и для местных жителей", - добавил г-н Мишустин.
/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 