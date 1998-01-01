Пять регионов России получат 1,8 млрд руб. на создание туристической инфраструктуры

Правительство РФ до конца года направит пяти регионам более 1,8 млрд рублей на создание сопутствующей инфраструктуры для развития туристических кластеров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"До конца 2024 года ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Дополнительное финансирование из федерального бюджета получат пять регионов. Это Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская, Калининградская и Тверская области.

Благодаря принятому решению на их территориях будут реализованы мероприятия, запланированные в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.



Отмечается, что за счет дополнительных средств в Оренбургской области будут продолжены работы по реконструкции очистных сооружений в городе Соль-Илецке, в Калининградской области построена велодорожка вдоль Балтийского побережья – от Куршской косы до Балтийской косы.



В Адыгее будет продолжено строительство автомобильной дороги Гузерипль – плато Лагонаки, а также объектов водоснабжения и водоотведения.

В Карачаево-Черкесской Республике возведут объекты транспортной и инженерной инфраструктуры Дукка – Пхия – Кислые источники, в Тверской области – объекты электросетевого хозяйства.

Напомним, что месяц назад было объявлено, что пять регионов России получат более 800 млн рублей на модернизацию объектов туристической инфраструктуры.

"Многие российские субъекты обладают серьезным туристическим потенциалом и привлекают путешественников из разных уголков нашей страны, а также из зарубежья. Ресурсы для модернизации различных объектов в бюджете предусмотрены.

Сегодня распределим между пятью регионами – это Республика Адыгея, Кемеровская область, Пермский, Приморский и Хабаровский края – свыше 800 млн рублей", - заявил г-н Мишустин на заседании правительства.



По словам премьера, средства пойдут на возведение и ремонт транспортной, коммунальной, обеспечивающей инфраструктуры, в том числе строительство подъездной автотрассы к первой очереди туристического центра города-курорта Новый Шерегеш, на заключительный этап создания набережной в Хабаровске.

"Благодаря такому решению будут реализованы запланированные мероприятия в части инженерных сетей, повышения качества дорог как для туристов, так и для местных жителей", - добавил г-н Мишустин.

/TOURBUS.RU