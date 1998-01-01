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20 ноября
Правительство до конца года выделит более 807 млн руб. на инфраструктуру туркластеров
Пять регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
Правительство РФ до конца 2024 года выделит более 807 млн рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров в пяти регионах, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"До конца 2024 года пять регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Это Республика Адыгея, Пермский, Приморский и Хабаровский края, а также Кемеровская область", - говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое цитирует «Интерфакс».
В частности, там продолжатся работы по технологическому присоединению объектов капитального строительства верхнего кластера курорта и восточного склона к сетям газораспределения и электроснабжения, а также по строительству автомобильной дороги", - сообщает пресс-служба.
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