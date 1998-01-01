Правительство до конца года выделит более 807 млн руб. на инфраструктуру туркластеров

Правительство РФ до конца 2024 года выделит более 807 млн рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров в пяти регионах, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"До конца 2024 года пять регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Это Республика Адыгея, Пермский, Приморский и Хабаровский края, а также Кемеровская область", - говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое цитирует «Интерфакс».



Как отметил г-н Мишустин на заседании кабмина, это решение позволит реализовать запланированные проекты по реконструкции части инженерных сетей и повышению качества дорог.

"В Адыгее за счет этих средств будет продолжено строительство объектов водоснабжения и водоотведения. В Пермском крае финансирование направят на строительство обеспечивающей инфраструктуры всесезонного курорта «Губаха».

В частности, там продолжатся работы по технологическому присоединению объектов капитального строительства верхнего кластера курорта и восточного склона к сетям газораспределения и электроснабжения, а также по строительству автомобильной дороги", - сообщает пресс-служба.



В Хабаровском крае средства пойдут на завершение четвертого этапа реконструкции набережной в Центральном районе Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до улицы Советской.



"В Приморском крае продолжатся работы по подключению к инженерной инфраструктуре водоснабжения рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком, а в Кемеровской области – по строительству участка автомобильной дороги, который обеспечит подъезд к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол", - отмечается в сообщении.

/TOURBUS.RU