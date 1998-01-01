Эксперты: Правила безвизового транзита в Китае изменились, но остался ряд ограничений

Власти Китая со вторника увеличили время безвизового транзита до 10 суток, а число пунктов безвизового въезда - до 60

Как мы сообщали ранее, власти Китая с 17 декабря увеличили время безвизового транзита до 240 часов, то есть до 10 суток. Количество пунктов безвизового въезда и выезда увеличилось с 39 до 60 в 24 регионах страны. Нововведение доступно гражданам 54 стран, включая Россию.

Но, как сообщили сегодня в пресс-службе Российского союза туриндустрии, безвизовый транзит имеет немало ограничений, к которым туристы должны быть готовы.

«Чтобы воспользоваться транзитом, необходимо иметь на руках подтверждение оплаченного отеля и билета до третьей страны и оттуда обратно в Россию, а также гостиницы в Китае на все время транзита. При этом еще придется на хорошем английском языке доказать китайскому пограничнику, что у вас именно транзит, и предъявить все документы.

И раньше бывало, что транзитного туриста не пропускают через границу, потому что он не может внятно объяснить, зачем прилетел и куда направляется», – рассказал руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов.

Эксперт пояснил, что безвизовый транзит возможен только если турист прибывает в Китай и дальше летит оттуда в третью страну, а не возвращается обратно туда, откуда прилетел.

«В целом мало что изменилось, просто добавили к транзиту три дня и расширили список провинций плюс разрешили перемещаться по провинциям. Но, тем не менее, всё, как и прежде, остается на усмотрение пограничной службы даже при наличии всех документов.

Для туроператоров это не столь важно, так как это все равно транзит, а не полноценное путешествие по стране», – сообщил г-н Глотов.

В то же время в ITM group заметили, что подтверждения информации о возможности прилететь в одну провинцию, а вылететь из другой, пока нет. Более того, в некоторых провинциях разрешено передвигаться только по определенным городам.

«Дополнительным плюсом нововведения можно назвать добавление к списку транзитных пунктов нескольких интересных городов для посещения, это может привлечь туристов. Билеты не обязательно должны быть едиными, просто надо иметь их все на руках», – уточнила руководитель отдела по разработке турпродукта Ирина Юрина.

По словам владельца компании Go China Сергея Седова, новые правила транзита расширяют окно возможностей, но воспользуются этим единицы.

«Обычно билеты через Китай в другие страны покупают с целью сэкономить, потому и соглашаются на две, а то и три пересадки. Сомневаюсь, что значительное число транзитных туристов готовы потратить деньги на экскурсионную программу в китайских городах, тем более, в условно нетуристических провинциях. Конечно, хорошо, что можно не сидеть в одном городе, а путешествовать по провинции, но в целом на турпотоке это не скажется», – заметил эксперт.

Г-н Седов добавил, что организованные туристы летят в Китай, смотрят страну и возвращаются обратно, и это не транзит, так что им необходимо оформление визы.

«Зато таким образом китайцы вновь привлекли внимание к направлению, что тоже немаловажно», – подчеркивает эксперт.

/TOURBUS.RU