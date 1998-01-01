Китай планирует упростить визовый режим для российских туристов

В частности, планируется сократить до трех число членов группы для въезда по групповой визе, и расширить количество городов с безвизовым транзитом

Как сообщили сегодня в пресс-службе РСТ, власти Китая обсуждают возможность упрощения с 2025 года визового режима для российских туристов. Речь идет о сокращении количества членов группы для въезда по групповой визе с 5 до 3, а также безвизовых поездках для групп в 10 городов провинции Гуандун из Макао и Гонконга и расширении с 23 до 30 списка городов с 144-часовым безвизовым транзитом при перелетах через КНР в третьи страны.

«Это еще официально не утверждено, но обсуждается уже не первый год. Для семейного туризма это будет хорошо, так как чаще всего такие поездки – это 3-4 человека, а не пятеро. Удобно будет и для небольших компаний друзей.

Но набирать трех незнакомых людей в группу не имеет смысла, так как здесь вступают в силу те же ограничения, что и при организации безвизовых поездок для группы от пяти человек: кто-то заболеет, отстанет или попадет в пробку по дороге в аэропорт – и все остальные вынуждены будут ждать или опоздают на самолет», – пояснил владелец компании Go China Сергей Седов.

Эксперт добавил, что из-за ограничений, действующих для безвизовых групповых поездок, в Go China предпочитают отправлять туристов в КНР с индивидуальными визами, которые проставляются в паспорта каждого туриста.

В компании ITM group также рассказали, что проект документа о безвизовых групповых поездках для групп от трех человек пока находится на подписании у китайской стороны.

«Мы ориентируемся на информацию от Минэкономразвития, которое участвует в работе по упрощению безвизового въезда в Китай.

По нашим данным, после подписания потребуется еще несколько стадий согласований, так что упрощения не стоит ожидать в ближайшие несколько месяцев.

Пока оформляем безвизовые списки от пяти человек. Въезд по такому списку удобнее и дешевле, чем оформление визы в паспорт, но на подготовку уходит не менее 10 рабочих дней, а сервисный сбор составляет $35 с человека», – пояснила руководитель отдела по разработке продукта Ирина Юрина.

Директор по туризму компании «Туртранс-Вояж» Роман Руденко добавил, что в целом процедура останется прежней: группы будут оформляться по действующему соглашению о безвизовых групповых поездках, снижается только количество человек, необходимое для оформления группового въезда.

«Это будет актуально для туристов, путешествующих семьями. Мы же чаще организуем групповые туры, где туристов всегда значительно больше.

Могу добавить, что спрос на экскурсионные поездки в Китай в этом году вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На новогодние праздники группы уже набрали, а заявки есть даже на сентябрь-октябрь будущего года», – рассказал он.

Сергей Седов отметил, что на российский Новый год поездки в Китай не слишком популярны, так как его в стране не отмечают: не будет ни елок, ни салютов.

Действие соглашения о безвизовых групповых поездках было перезапущено после пандемии коронавируса 1 августа 2023 года. В его рамках по групповым спискам между двумя странами могут путешествовать группы от 5 до 50 человек на срок до двух недель.

Поездки должны быть организованы уполномоченными туроператорами.

По данным Погранслужбы ФСБ России, за первые девять месяцев 2024 года в Китай выехали с целью туризма 715 тыс. граждан РФ – в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее.

/TOURBUS.RU