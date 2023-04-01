Посольство Кипра: Национальную визу оформят за 3-7 рабочих дней

Как сообщает сегодня АТОР, по инициативе кипрской стороны состоялась встреча вице-президента АТОР по международному туризму, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна с Послом Республики Кипр в РФ доктором Кипросом Йоргаллисом.

Поводом стали недавние обновления требований к пакету документов для получения кипрской визы и сроков ее оформления.

«Кипрские дипломаты пояснили, что кардинальных изменений в визовом процессе не произошло. Республика Кипр по-прежнему сохраняет максимальный режим благоприятствования для российских заявителей в вопросе выдачи виз. Срок рассмотрения заявлений на визу составляет 3-7 рабочих дней.

Сотрудники Консульства стремятся максимально оперативно рассматривать все обращения, чтобы обеспечить выход готовых документов до начала поездки туристов», – рассказал Артур Мурадян.

В настоящее время оформление виз в РФ осуществляется силами сотрудников Консульств.

Однако при увеличении спроса кипрская сторона готова рассмотреть вопрос подключения визовых центров – чтобы справиться с высокой загрузкой и обеспечить визами всех российских туристов, желающих отправиться на Кипр.

Требования о предоставлении в пакете на визу выписки из ПФР за последние 10 лет и других документов связаны с обновлением общих требований ЕС к правилам выдачи шенгенских и национальных виз.

Новые нормы теперь актуальны для всех стран Шенгенской зоны и Евросоюза, включая Кипр, пояснил г-н Йоргаллис.

По словам Артура Мурадяна, встреча с Послом Республики Кипр в РФ доктором Кипросом Йоргаллисом прошла в позитивном и конструктивном ключе. Кипрская сторона очень заинтересована в сотрудничестве с российскими туроператорами.

В том числе, это подтверждает и отдельный формат приема документов на визу от клиентов туроператоров: от организованных туристов не требуется личного присутствия в Консульстве.

Г-н Йоргаллис выразил надежду, что в 2025 году благодаря отлаженному визовому процессу и активному взаимодействию с туроператорами турпоток из России на Кипр увеличится.

О том, что на Кипре по-прежнему рады и ждут российских туристов, говорит и визовая статистика. За 11 месяцев 2024 года количество выданных в РФ кипрских национальных виз увеличилось на 15,5%. Количество отказов в визе – минимально.

/TOURBUS.RU