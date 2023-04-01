|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
19 декабря
Посольство Кипра: Национальную визу оформят за 3-7 рабочих дней
Кипрские дипломаты заверили, что заинтересованы в увеличении числа российских туристов
Как сообщает сегодня АТОР, по инициативе кипрской стороны состоялась встреча вице-президента АТОР по международному туризму, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна с Послом Республики Кипр в РФ доктором Кипросом Йоргаллисом.
Поводом стали недавние обновления требований к пакету документов для получения кипрской визы и сроков ее оформления.
«Кипрские дипломаты пояснили, что кардинальных изменений в визовом процессе не произошло. Республика Кипр по-прежнему сохраняет максимальный режим благоприятствования для российских заявителей в вопросе выдачи виз. Срок рассмотрения заявлений на визу составляет 3-7 рабочих дней.
Сотрудники Консульства стремятся максимально оперативно рассматривать все обращения, чтобы обеспечить выход готовых документов до начала поездки туристов», – рассказал Артур Мурадян.
В настоящее время оформление виз в РФ осуществляется силами сотрудников Консульств.
Однако при увеличении спроса кипрская сторона готова рассмотреть вопрос подключения визовых центров – чтобы справиться с высокой загрузкой и обеспечить визами всех российских туристов, желающих отправиться на Кипр.
Требования о предоставлении в пакете на визу выписки из ПФР за последние 10 лет и других документов связаны с обновлением общих требований ЕС к правилам выдачи шенгенских и национальных виз.
Новые нормы теперь актуальны для всех стран Шенгенской зоны и Евросоюза, включая Кипр, пояснил г-н Йоргаллис.
По словам Артура Мурадяна, встреча с Послом Республики Кипр в РФ доктором Кипросом Йоргаллисом прошла в позитивном и конструктивном ключе. Кипрская сторона очень заинтересована в сотрудничестве с российскими туроператорами.
В том числе, это подтверждает и отдельный формат приема документов на визу от клиентов туроператоров: от организованных туристов не требуется личного присутствия в Консульстве.
Г-н Йоргаллис выразил надежду, что в 2025 году благодаря отлаженному визовому процессу и активному взаимодействию с туроператорами турпоток из России на Кипр увеличится.
О том, что на Кипре по-прежнему рады и ждут российских туристов, говорит и визовая статистика. За 11 месяцев 2024 года количество выданных в РФ кипрских национальных виз увеличилось на 15,5%. Количество отказов в визе – минимально.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72