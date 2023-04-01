Получить визу на Кипр стало сложнее и дольше

Как сообщили сегодня в АТОР, получить визу в Республику Кипр станет сложнее и дольше, чем раньше. Это следует из разосланного консульством Кипра «Перечня документов, необходимых для ходатайства о выдаче краткосрочной визы в Российской Федерации».

Фактически, теперь визовые требования для россиян повторяют шенгенские, хотя виза Кипра остается не шенгенской, а сугубо национальной- по такой визе, нигде, кроме Кипра, побывать не получится.

Так сообщается, что увеличились предельные сроки рассмотрения заявок на визу Кипра: сейчас в «Перечне» прописывают уже 15 календарных дней до выезда, хотя раньше документы могли принять за 3-4 дня до выезда и успеть при этом выпустить визу.

Стала нужны выписка из Социального Фонда Российской Федерации за последние 10 лет, с цифровой подписью.

Нужны выписки с банковских счетов со всеми операциями за последние три месяца

Сведения о зарплате от работодателя теперь необходимы за 6 месяцев. Раньше можно было просто указать месячную зарплату в справке с работы.

Российский паспорт — сейчас требуют все страницы паспорта с отметками. Раньше было достаточно титульной страницы и страницы с пропиской

Спонсорское письмо теперь должно быть более информативным: нужно указывать пункт назначения, сроки визита, подробно расписать все расходы, которые покрывает спонсор и т.п.

«Ужесточение визовых процедур, разумеется, негативно скажется на турпоток на Кипр, однако и сейчас направление очень далеко от показателей турпотока, который был во время прямого авиасообщения с островом. Стоит отметить, что и до обновления визовых правил получение визы Кипра было достаточно сложной процедурой, что само по себе существенно ограничивало турпоток наряду с отсутствующей прямой перевозкой.

Сейчас же Кипр стоит в одном ряду с Шенгенской зоной, где действуют практически аналогичные визовые требования. Кроме того, у россиян не так много возможностей попасть на Кипр. Авиаперевозка ограничена, и самый популярный вариант — через Ереван, однако его явно недостаточно, чтобы обеспечить сколько-нибудь значимый турпоток.

При этом транзит через Стамбул полностью исключен в связи с отсутствием авиасообщения, а рейсы из Дубая и Дохи выполняются в довольно ограниченном объеме», – прокомментировали нововведения в компании Space Travel.

/TOURBUS.RU



