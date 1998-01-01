|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
17 декабря
Глава Минэкономразвития: Объем рынка делового туризма в России вырос в этом году на четверть
Глава МЭР РФ Максим Решетников и его заместитель Дмитрий Вахруков приняли активное участие в проходящем в эти дни в Москве форуме Meet Global MICE Congress
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников выступил в в ходе открывшегося вчера в столице форума Meet Global MICE Congress: BRICS Edition и заявил, что объем рынка делового туризма в России вырос в этом году на четверть.
“Большая часть деловых поездок приходится на внутренние направления. В тройке самых активных, востребованных деловых городов – Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Из зарубежных направлений наши бизнес-путешественники чаще всего ездят в Турцию, Китай и Узбекистан.
Правительство России работает над тем, чтобы наращивать эти показатели, в том числе в рамках стратегии развития конгрессно-выставочной деятельности", - рассказал он на пленарной сессии форума.
В свою очередь, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов отметил, что в этом году Москву с деловыми целями часто посещали туристы из стран дальнего зарубежья.
“Для туристов, которые приезжают с деловыми целями, ценность времени немного другая, нежели для туристов, которые приезжают отдыхать. Это сложный график, счет идет на часы.
Поэтому мы будем обсуждать максимальное упрощение получения электронной визы для тех, кто плпнирует приехать в Россию именно с деловыми целями", - сказал г-н Вахруков на форуме Meet Global MICECongress: BRICS Edition.
Объем рынка MICE-туризма, по экспертным оценкам, в этом году превысит $800 млрд,, отметил также г-н Вахруков.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72